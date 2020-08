La hostelería de Zaragoza lanza un grito de auxilio para no perder cerca de la mitad de los establecimientos

La hostelería ya no aguanta más. Este sector, uno de los más dañados económicamente por la crisis del coronavirus, sigue arrastrando meses y meses de pérdidas –y, en algunos casos, de absolutamente cero ingresos–, sin que en el horizonte se atisben signos claros de mejoría. Los bares y restaurantes de Zaragoza, que antes de la llegada del virus daban empleo a 27.000 personas en toda la provincia, lanzan un grito de auxilio para evitar que cerca de la mitad de los establecimientos echen el cierre definitivo. Por su parte, el ocio nocturno pide volver al trabajo después de acumular otros 30 días sin ganar ni un euro y exigen a las administraciones que tomen medidas para paliar su extrema situación. Mientras, la pandemia sigue su incierto curso.

Cuando se cumple un mes desde que el Gobierno de Aragón dictó el retroceso a la fase 2 (primero flexibilizada y, una semana después, estricta) de la Comarca Central para tratar de poner fin a los rebrotes, la tensión entre los hosteleros y la institución autonómica es cada vez más evidente. Tanto, que la falta de entendimiento ha acabado llevando las protestas de los empresarios hasta los juzgados. El Tribunal de Justicia (TSJA) ordenó devolver a los establecimientos de los territorios en nueva normalidad su hora habitual de cierre, no así a los de la capital que siguen teniendo la 1.00 como toque de queda. Con todo, la DGA alegó esta decisión y el Gobierno central hizo extensiva esta medida a todo el país.

2 de cada 3 discotecas

No obstante, quienes tienen en la noche su jornada laboral siguen cerrados a cal y canto. Los propietarios de discotecas y salas de fiesta llevan ya tres jueves concentrándose para pedir una solución, que pasa, en parte, por librarse de los gastos que siguen corriendo pese a que los negocios no están generando ningún ingreso.

"Tienen que sacar un decreto que nos excluya de hipotecas y alquileres", explica el presidente de la Asociación de Discotecas de Zaragoza, Fernando Izcara. "Los propietarios tienen alquilados locales para actividades que están prohibidas. Deben implicarse y asumir responsabilidades, no enriquecerse a costa de nuestra ruina", critica. De momento, dice que no han obtenido respuesta de la DGA: "Lo que más nos duele es que no nos reciban ni nos den ningún tipo de explicación".

Solo en la capital son 400 los locales de estas características, que generan alrededor de 4.000 puestos de trabajo que ahora están en la cuerda floja, "y sin contar con el empleo indirecto", apunta Izcara. Según datos de la entidad, el 20% de estos negocios ya está en peligro de cierre pero, si la situación se prolonga, la cifra podría multiplicarse hasta el 70%: dos de cada tres negocios podrían verse obligados a bajar la persiana para siempre. Según afirma, están en contacto con las asociaciones de ocio nocturno del resto de España y pretenden "solicitar un rescate" para salvar el sector. "Vamos a ir a por todas", sentencia.

Otro desplome de la facturación

En el resto de la hostelería, la perspectiva tampoco es nada halagüeña. Después de una relativa recuperación, el retroceso a la fase 2, sumado a un verano con mucha falta de turistas, trajo consigo otro desplome de la actividad en bares y restaurantes y un nuevo cierre progresivo de locales. "La situación es muy crítica", resume el gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, Luis Femia, que indica que la facturación media ha pasado de estar en torno al 50% en la nueva normalidad a encontrarse ahora en un 20% o 28%.

Todavía continúan con la persiana bajada un 45% de los establecimientos. Sobre todo porque abrir en esta situación, con aforos limitados y sin poder usar la barra, que es "un elemento vertebral para muchos pequeños negocios", no les resulta rentable. Además, añade Femia, solo el 20% de los bares y restaurantes tienen veladores, donde las limitaciones son un poco menores.

Según un sondeo de esta entidad, el 46% de las empresas de hostelería de la provincia barajan cerrar definitivamente y ya se han perdido 4.200 empleos. "Es un panorama absolutamente desalentador", lamenta.

A todas estas restricciones se sumará mañana una nueva traba: el veto al tabaco, una medida estatal que tuvo un mal recibimiento por parte de las asociaciones del sector, que temen que disuada a la clientela, pero que fue aplaudida en el ámbito sanitario. El presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo, Luis Vaquer, dijo que no existe "justificación científica" y que se trata de "un nuevo palo" a un sector ya especialmente dañado.