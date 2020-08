"Yo firmé un contrato con opción a compra, pero me engañaron"

El perfil de las personas que se han instalado de forma ilegal en casas ajenas en Cadrete en los últimos meses es variado. En unos casos han llegado a viviendas ‘facilitadas’ por otros que las eligieron previamente y les pagaron un dinero. Pero hay quienes afirman tener un contrato.

Este es el caso de Antonio, un vecino de Zaragoza que en enero se instaló en un inmueble de la calle de La Venta con su pareja, un menor y otra persona más. Explica que firmó un contrato con la persona que dijo ser la propietaria y le pagó mil euros. Sin embargo, parece que al final no era realmente dueña de la casa y los actuales dueños, una sociedad limitada que adquirió el inmueble tras un concurso de acreedores de la mercantil propietaria, instaron su desahucio en el juzgado.

"Me engañaron. Yo firmé un contrato con opción a compra y luego ha resultado no ser válido", dice. Cree que ha sido "engañado" y que toda esta situación hizo enfermar a su pareja, de 48 años, que falleció recientemente tras permanecer 36 días en la unidad de cuidados intensivos. Puntualiza que no murió por coronavirus, aunque la situación provocada por la pandemia no ha ayudado nada. "La Guardia Civil sabe todo esto", explica, y agradece la actuación que han tenido con ellos.

En estos momentos hay una sentencia que les obliga a dejar la vivienda, pero su abogada (del turno de oficio) la ha recurrido ante la Audiencia y no es firme. "Nos ha pillado todo esto y cuando nos digan que nos vayamos de aquí, nos iremos", afirma Antonio, aunque indica que no saben a dónde puesto que no tienen trabajo y pocas posibilidades de encontrarlo, dada la crisis actual.

Los inquilinos ilegales de un chalé pegado a la N-330 han dicho a los vecinos que se instalaron allí para "proteger a sus hijos del coronavirus". Mientras, en María de Huerva, la pareja que fue desalojada de una casa el domingo tenía un perfil muy diferente. Procedía de Escatrón y tenía un amplio historial delictivo.