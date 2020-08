Los comercios de Zaragoza funcionan a medio gas en un 15 de agosto de apertura

Este es un 15 de agosto diferente. No solo porque se enmarca en plena pandemia del coronavirus, con los pueblos de todo Aragón sin poder celebrar sus fiestas y con las actividades de ocio reducidas para tratar de frenar los rebrotes que se están produciendo en la Comunidad, y especialmente en la capital, sino porque además los comercios han podido abrir sus puertas. El cambio en el calendario se hizo para recuperar la apertura que debería haberse producido el pasado 3 de mayo, en pleno confinamiento. En Zaragoza las tiendas que se han decidido a abrir lo han hecho a medio gas, aunque en el centro comercial Puerto Venecia se ha registrado más afluencia.

La orden del Gobierno de Aragón, publicada el 27 de julio y que también aumenta los festivos autorizados a abrir de 10 a 13, fue mal recibida entre los sindicatos de trabajadores, que lamentaban que el de hoy es de uno de los días "con menor actividad comercial de todo el año". Finalmente, la situación está siendo dispar. En el centro de la ciudad buena parte de los comercios están, pese a todo, con la persiana bajada, y los que han abierto se han encontrado con muy pocos clientes. Algo más por la mañana, pero en general las calles estaban casi paralizadas, como viene siendo habitual en este verano marcado por la covid y sin apenas turistas.

"Hay muy poca gente y la mayoría viene a mirar. Creemos que no era necesario abrir hoy", ha asegurado a media tarde una dependienta de una céntrica tienda de ropa. "En Puerto Venecia es diferente porque va gente de los pueblos, pero aquí no tiene sentido", ha lamentado. En el paseo de la Independencia, otra trabajadora se ha manifestado de la misma manera. "Yo he entrado a trabajar hace dos horas y de momento no hay casi nadie. Mi compañera, por la mañana, sí que ha despachado a más clientes, pero nada comparado con cualquier otro festivo, que suele estar a tope", ha explicado.