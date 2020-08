El bajón de ventas por la covid-19 podría abocar al cierre a uno de cada cinco comercios

La covid-19 está dejando tras de sí un desolador reguero de persianas echadas. Todavía quedan negocios que no han vuelto a abrir desde que el 14 de marzo se declaró el estado de alarma. Otros han cerrado unos meses de manera temporal, pero también hay algunos que lo han hecho ya de forma definitiva. Los comerciantes de la capital aragonesa lamentan que la evolución de la pandemia haya supuesto un paso atrás – o varios– en la relativa recuperación que se estaba produciendo en las ventas tras los meses de confinamiento y alertan del regreso en la población del llamado "ahorro del miedo" a consecuencia de la crisis económica, que podría abocar a la quiebra a algunos establecimientos. La patronal nacional de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios (ECOS) estima que el 20% de los negocios podría acabar echando definitivamente el cierre.

El comercio local continúa, desde el estallido de la crisis sanitaria, sumido en una situación de incertidumbre que parece que nunca llega a solucionarse. Los rebrotes de coronavirus, que tanta incidencia están teniendo en la ciudad, y el retroceso a la fase 2 dictado por el Gobierno de Aragón hace ya tres semanas para frenar los contagios, han vuelto a ralentizar la vida en las calles de la ciudad. Esto, sumado a la precaria situación económica que ya se está viviendo en todo el país, está trayendo consigo una disminución de las ventas. Los autónomos y pequeños empresarios están notando un nuevo retroceso, que llega como un "mazazo" después de unas semanas de relativa mejoría.

"Hasta que no se resuelva el problema sanitario no aumentará la confianza del consumidor", explica el presidente de ECOS en Zaragoza, José Antonio Pueyo. "Hay menos afluencia en las calles y por lo tanto menos consumo", apunta. Además, a la preocupación por el coronavirus, que lógicamente ha vuelto a crecer entre la población, se añade ahora la provocada por la crisis económica. En este sentido, Pueyo alerta del regreso del "ahorro del miedo": los ciudadanos gastan menos por temor a lo que pueda suceder en el futuro (despidos o precariedad laboral, entre otras cuestiones). "Además, somos más pobres en general, el PIB ha caído un 18%, por lo que tenemos menos capacidad de comprar", indica.

En general, el consumo es "tan pobre en número de clientes" que el aforo máximo del 40% impuesto por la DGA –igual que en el interior de bares y restaurantes– no está afectando apenas al pequeño comercio. «No es un problema de establecimientos llenos de consumidores, sino de consumidores que quieran llegar a los establecimientos», incide Pueyo. "Hay algunos que esperarán a septiembre para abrir y otros están liquidando sus productos para cerrar definitivamente luego", lamenta.

No obstante, no todo es negativo, y desde la entidad observan que los precios están bajos y el turismo no va a suponer tanta evasión de gasto, ya que muchos aragoneses elegirán la propia Comunidad como destino de vacaciones. Además, añade Pueyo, "la climatología acompaña para que se adquieran prendas veraniegas". La situación también varía de forma notable según los sectores y, mientras que los establecimientos dedicados a alimentación, hogar y deporte "pueden despuntar", la moda, el ocio y la cultura se ven especialmente afectados.

Consumo y liquidez

El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado ya varias medidas para tratar de paliar la situación de los comerciantes, aunque sin llegar a conceder todavía ayudas directas, una de sus principales demandas. No obstante, ha lanzado un plan de microcréditos de 10 millones de euros y otro de 3,2 millones para llevar a cabo proyectos de digitalización que, según asegura la concejal de Economía, Carmen Herrarte, están teniendo "una buena acogida". "Hemos multiplicado las ayudas", explica.

"Los empresarios nos han pedido que fomentemos el consumo del comercio local y que les demos liquidez. Estamos haciendo todo lo que podemos", enfatiza la edil, que recuerda que se está preparando un proyecto precisamente para incentivar las compras.