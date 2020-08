Las Delicias, en el foco por los rebrotes: "La gente está cansada porque percibe inseguridad"

El barrio de Las Delicias está en el foco. El distrito más poblado de la capital aragonesa concentra un buen número de los casos de coronavirus de la ciudad. Aproximadamente uno de cada cuatro positivos surgen de alguno de sus cuatro centros de salud, lo que ha hecho que las autoridades refuercen el control sobre el barrio e inicien un trabajo de mediación para que todo el mundo respete las medidas de aislamiento cuando se detecte algún contagio en su entorno.

Mientras, en el barrio, los vecinos admiten que Las Delicias atraviesa un momento “complicado”, como señala Isabel Antón, trabajadora social de la asociación de vecinos Manuel Viola. “La gente está preocupada y cansada, porque no se ve claro el futuro y se percibe cierta inseguridad”, apunta. Antón alerta de que para mantener el virus a raya “hace falta la responsabilidad y el cumplimiento de las normas por parte de todos”.

Así se ha acordado en la reunión que han mantenido este viernes el presidente de Aragón, Javier Lambán, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Fernando Beltrán, junto con responsables de la consejería de Sanidad.

En ocasiones, observa “poca percepción del riesgo” en determinados colectivos, así como un “enrarecimiento” del ambiente en el barrio. A su juicio, la pandemia está permitiendo visibilizar “problemas que siempre han estado ahí”, como “la situación de muchas viviendas, los equipamientos, los espacios de relación, el urbanismo...”. “No es lo mismo pasar el aislamiento en una vivienda de Alférez Rojas rehabilitada que en una sin rehabilitar”, ejemplifica.

Sobre el dispositivo que han montado las autoridades en el barrio, Antón apunta que “cualquier cosa que se haga, suma”. “Si se detecta que hay personas que no cumplen con el aislamiento hay que tomar medidas”, señala. Antón diferencia entre los que no completan el confinamiento “porque no quieren” y quienes lo tienen “complicado por temas laborales o habitacionales”.

Para estos últimos, pide que se tomen “decisiones rápidas” a la hora de llevarlos a los espacios públicos abiertos para que pasen el confinamiento las personas que no pueden aislarse correctamente en sus hogares.