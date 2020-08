Azcón y otros nueve alcaldes suscriben un manifiesto contra el acuerdo de Hacienda

"En una reunión de diez alcaldes y ocho partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo en lo esencial: decir no". Con estas palabras ha resumido este viernes el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón, el encuentro que ha mantenido de manera telemática con sus homólogos en varias ciudades del país, y del que se ha desprendido un manifiesto en contra del acuerdo entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que, entre otras, deja a la capital aragonesa fuera del fondo estatal para paliar los efectos económicos que la crisis del coronavirus ha tenido en las arcas municipales. Llevaba días fraguándose, desde que se conoció la propuesta del reparto de fondos, y finalmente la oposición de los alcaldes se ha materializado en un documento que harán llegar al Ministerio de Hacienda y a todas las ciudades capitales de provincia o de más de 100.000 habitantes para que puedan unirse a sus reivindicaciones. "Vamos a unir nuestras voces", ha asegurado Azcón.

El texto final se encuentra ahora mismo en elaboración y contará con todas las matizaciones que han querido añadir los alcaldes presentes en el encuentro, que se basan, principalmente, en disponer íntegramente de los ahorros municipales y que se puedan gastar en lo que cada ciudad necesite y en la flexibilización de la regla de gasto de 2021. No obstante, Zaragoza no se ve afectada por estas cuestiones, ya que no dispone de remanente y, por eso mismo, se quedaría fuera del reparto de fondos a los municipios. Azcón ha vuelto a tildar de "incomprensible" que la capital aragonesa se quede con "cero euros" del fondo de 5.000 millones que repartirá el Gobierno entre las ciudades que accedan a prestar sus ahorros (que serían después devueltos a plazos). "Si es por el peso poblacional no corresponden 71,3 millones -ha recordado-. Si no nos lo dan se lo vamos a reclamar allí donde sea necesario".

La reunión telemática de esta mañana ha contado con la presencia de los alcaldes de Bilbao (PNV), Cádiz (Podemos), Granada (Cs), Lérida (ERC), Madrid (PP), Murcia (PP), Pontevedra (BNG), Reus (PDCAt) y Santa Cruz de Tenerife (CC), además de Zaragoza (PP). Una disparidad de grupos políticos que da cuenta, tal y como ha enfatizado Azcón, de que el Real Decreto podría "muy probablemente" no salir adelante en el Congreso de los Diputados. Según ha dicho el regidor tras el encuentro, todos han mostrado su voluntad de que sus partidos rechacen el acuerdo a nivel estatal, por lo que ha pedido a las ciudades que pensaban prestar sus remanentes "que se lo piensen". "Si no ve la luz la pregunta es qué va a suceder con el dinero de esos ayuntamientos. Puede no ser prudente", ha expresado. A estos alcaldes se sumaría también, ha asegurado Azcón, el de Valencia (Compromís). "Hoy el PSOE está absolutamente solo", ha sentenciado.

Además, los alcaldes solicitarán una reunión con María Jesús Montero, la ministra responsable de Hacienda en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.