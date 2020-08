Rivarés se encadena a un olivo para denunciar la tala de la plaza de Salamero

"Ya han cortado doce árboles de los que prometieron que trasladarían. No queda ni una sola morera y de aquí no nos movemos hasta que no venga el concejal de Urbanismo a dar explicaciones". Son palabras del edil de Podemos, Fernando Rvarés, que esta mañana ha acudido a la plaza de Salamero para denunciar la tala de las especies que daban sombra al pequeño parque. Rivarés, rodeado por ecologistas y algunos vecinos de la zona, ha lamentado que apenas quedan en pie los cipreses y los olivos, y ha recordado al alcalde Jorge Azcón que "los árboles talados están muertos y no se pueden trasplantar" como prometió el gobierno municipal PP-Cs al que acusa de mentir.

El concejal de Podemos Zaragoza, después de una improvisada rueda de prensa, ha sacado unas cadenas de su mochila y se ha aferrado con ellas en torno a un olivo. Los periodistas no han podido acceder a la zona acordonada para llevarse a cabo las obras de reforma de la plaza, cuyos operarios han tenido que abandonar momentáneamente durante la protesta. Minutos después de encadenarse, la Policía ha procedido a cortar la atadura con una cizalla.

"El proyecto de la plaza, que no han enseñado a nadie y que han negado a los grupos del Ayuntamiento y a los vecinos dice que se talarán todos los árboles y se plantarán después en la supuesta nueva plaza peatonal unos olivos jóvenes", ha asegurado Rivarés.

En la protesta le acompañaba Marta de Santos, directora general de Cambio Climático del Gobierno de Aragón, que ha dicho que la apuesta de todas las grandes ciudades pasa por plantar más arbolado y que "el negacionismo del Ayuntamiento de Zaragoza es preocupante". "La línea de actuación de Europa y la DGA en tema de adaptación al cambio climático es la contraria a la que se esta llevando a esta plaza", ha señalado.