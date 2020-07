La estatua del Cipotegato ya tiene su réplica en tamaño reducido

Falta menos de un mes para la que debería ser la gran fiesta de todos los turiasonenses, el día del Cipotegato que este año no podrá salir bajo la tradicional y esperada lluvia de tomates. Para los nostálgicos o los amantes de esta fiesta y su personaje, ‘Pueblos de Bolsillo’ lanza una réplica del monumento al Cipotegato ubicada frente a la histórica casa consistorial de la ciudad.

La obra original fue realizada por Alejandro Rincón González de Agüero y se instaló en el año 1990 en la plaza de España, cambiando para siempre el desarrollo de esta fiesta. Y es que a partir de ese año, la subida del personaje a su estatua es el obligado final del recorrido, cuando recibe el aplauso y los vítores de las miles de personas reunidas en ese espacio.

Detrás del proyecto ‘Pueblos de Bolsillo’ se encuentra un agredeño afincado en Navarra. “El objetivo de este proyecto es que cualquiera pueda tener los monumentos o elementos más icónicos de su pueblo o ciudad expuestos en su propia casa, pensando también en la gente que vive fuera de sus lugares de origen para que puedan tener un trocito de su pueblo”, explica Víctor Ruiz quien intenta hacer “cosas que no existen por ser un poco más exclusivo pero sin grandes tiradas, por eso me centro en los pueblos y no en las grandes ciudades donde ya existen este tipo de productos”.

‘Pueblos de bolsillo’ nació hace un par de meses después de otros tantos con la idea rondando en la mente de su creador. Empezó con figuras de su tierra, como el arco califal de Ágreda (Soria) o la basílica de la Virgen de los Milagros también de Ágreda. Después llegó el caballito de Numancia y ahora da el salto hasta Tarazona con su estatua del Cipotegato.

La miniatura turiasonense está realizada con impresora 3D, íntegramente en PLA (plástico orgánico y biodegradable). La base se ha pintado en color gris forja y la parte que corresponde a la escultura está pintada en color cobre. Mide 24 centímetros de altura y la base cuadrada, 11 centímetros por cada lado.

La réplica de la estatua del Cipotegato se vende a un precio de 30 euros. Salió a la venta este jueves y en sólo un día, ya ha recibido más de una veintena de pedidos. “La verdad es que estoy abrumado y sobrepasado con la gran respuesta de la gente”, reconoce.

Debido al gran número de personas interesadas, por el momento está procediendo a realizar la reserva de las figuras. Para ponerse en contacto hay que hacerlo a través de las redes sociales de ‘Pueblos de Bolsillo’, en Facebook e Instagram.