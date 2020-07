Las filas bajo el sol y sin mascarilla obligan al Ayuntamiento de Zaragoza a rebajar el aforo en seis piscinas municipales

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido reducir desde la tarde de este jueves el aforo de seis de sus 21 piscinas municipales para garantizar el correcto funcionamiento, las medidas de seguridad y prevención frente a la covid-19, y el óptimo servicio a los usuarios. De esta manera, los centros deportivos municipales de Actur, Delicias, San Juan y La Cartuja pasan del 30 al 20% de su capacidad, y La Granja y Alberto Maestro al 25%. En concreto, el CDM Actur pasa de 748 usuarios a 523, Delicias de 735 a 490, San Juan de 466 a 311, La Cartuja de 370 a 246, La Granja de 800 a 667 y Alberto Maestro de 431 a 359.

La medida se toma tras detectarse por parte del personal de estas instalaciones que en algunas instalaciones, en concreto en estas seis mencionadas, se formaban filas para entrar a los vasos, a veces con un tiempo de espera relativamente alto, soportando altas temperaturas y sin portar mascarilla, lo que provocaba quejas e incidencias, han explicado desde el consistorio.

“El aforo del 30% se aplica tanto al recinto como al vaso de la piscina, y eso provoca que a veces hay instalaciones con mucho césped y zonas comunes pero vasos de piscinas proporcionalmente más pequeñas”, ha explicado la concejala de Deportes, Cristina García. “En cada vaso cabe un número determinado de personas y hasta que no sale una no puede entrar otra. A veces los usuarios se quedan disfrutando dentro del agua largos periodos de tiempo, por lo que la gente sigue esperando fuera generándose las correspondientes filas”, detallado García. “La mascarilla es obligatoria, pero no cuando uno se dirige a meterse al agua, por lo que al final teníamos filas de gente sin mascarilla, esperando bajo altas temperaturas y durante mucho tiempo, y consideramos que las piscinas deben ser un espacio para la tranquilidad y el disfrute, donde acuden muchas familias, con el mejor servicio posible”, ha remarcado la concejala.

Desde la Concejalía de Deportes se ha consultado a Sanidad del Gobierno de Aragón, con la que existe constante colaboración, si era posible diferenciar el aforo general del recinto del vaso, pero se ha considerado que debe aplicarse el mismo aforo máximo del 30% para toda la instalación. Por todo ello, con la intención de ofrecer un servicio adecuado a los usuarios, desde el servicio municipal de deporte se ha realizado un cálculo teniendo en cuenta la afluencia y demanda de determinadas instalaciones y los metros cuadrados de sus vasos. “Es más sensato y realista ajustar el aforo y que los usuarios puedan disfrutar del servicio en condiciones óptimas y adecuadas, y siempre bajo parámetros de seguridad”, ha explicado Cristina García.

Asimismo, se va a aconsejar a los usuarios que no planteen sesiones de baño superiores a los 30 minutos si existe fila de espera y se va a comunicar en tal caso mediante megafonía. “Estamos dispuestos a seguir innovado en las soluciones para ofrecer el mejor servicio dentro de las condiciones en las que nos encontramos”, ha reafirmado García, quien ha recordado que “existen 21 instalaciones municipales con piscina en toda la ciudad y que se puede consultar el aforo concreto de cada piscina en cada momento por la web municipal y por la app creada ex profeso en esta campaña tan atípica”, por lo que ha animado a “consultar toda la información y elegir instalaciones que estén menos saturadas para repartir los usuarios y poder disfrutar todos de las piscinas”.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se hace un llamamiento a la responsabilidad y solidaridad de los ciudadanos para no ocupar los vasos de forma constante si se aprecian filas de espera. “En estos tiempos tan duros es cuando los zaragozanos tenemos que hacer gala de nuestra solidaridad, al igual que lo hemos estado haciendo estos meses, porque solo unidos y apoyándonos los unos a los otros podemos salir adelante y hacerle la vida más agradable y sencilla a nuestros vecinos, amigos y familia”, ha remarcado Cristina García