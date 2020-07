PP-Cs aprueba su plan de microcréditos sin descartar ahora las ayudas directas

Después de aprobarse este martes el dictamen en comisión de Hacienda, el pleno dará luz verde este miércoles a la modificación presupuestaria de 10,1 millones de euros que servirá para dotar el plan de microcréditos a pymes y autónomos que quiere impulsar PP-Cs como apoyo para sectores afectados por la crisis de la covid-19. Y lo hizo con la abstención de la izquierda, que posibilitó que el proyecto saliera adelante. Vox, que también se abstuvo, no votó a favor porque el gobierno, que se mostró ahora a favor de estudiar la concesión de ayudas directas, no aceptó sus enmiendas.

La sesión fue fugaz y sin debate, por problemas con el sistema de grabación, a la espera del pleno de hoy. La izquierda sorprendió al no presentar enmiendas pese a las críticas manifestadas en las últimas semanas a los recortes de inversión. Hay que tener en cuenta que 6,5 millones de euros de los 10,1 proceden de partidas de obras que no se van a ejecutar, según el gobierno porque no da tiempo a hacerlo.

Vox sí presentó enmiendas en este sentido, además de otras con las que pretendía recortar las ayudas de cooperación y partidas de igualdad o a asociaciones. Todas estas iniciativas fueron rechazadas por la oposición de la izquierda y la abstención de PP-Cs, hecho que propició que la formación de extrema derecha, que da la mayoría, respondiera con el mismo sentido de voto. Fuentes del gobierno explicaron que no se puede eliminar una partida, por ejemplo la de cooperación al desarrollo, cuando ya se ha publicado la convocatoria.

Al margen de esta cuestión, el PSOE señaló su propósito de que el próximo septiembre se convoque una comisión extraordinaria para que se debata sobre las ayudas directas. Estas quedarían dotadas, según los socialistas, con los sobrantes del plan de microcréditos y con los fondos de una nueva modificación presupuestaria.

Aunque no se mostró proclive a que "el Ayuntamiento se convierta en prestamista", la socialista Ros Cihuelo dijo que su grupo "no iba a decir no a la concesión de ayudas", en referencia a los microcréditos. Pero defendió que las subvenciones a fondo perdido son una vía mejor para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia.

La concejal de Hacienda, María Navarro, destacó el apoyo de su plan, pero dijo "no tener problema en estudiar las ayudas directas" pese a que no formen parte del acuerdo por el futuro de Zaragoza y a que el gobierno se ha resistido a aceptarlas en los últimos meses. Eso sí, dejó claro que habrá que ver la capacidad económica del Ayuntamiento, a la espera de que se conozca si habrá ayudas estatales o surgen necesidades de gasto corriente.