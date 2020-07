Podemos pide a Azcón aplicar ya la sentencia del TS que anula la concesión del bus urbano

El grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza ha acusado al alcalde, Jorge Azcón, de cometer "fraude de ley" por no aplicar "con inmediatez" la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula la concesión del bus urbano y ha señalado que la decisión judicial avala como mejor opción la municipalización del servicio. Podemos ha explicado en una nota de prensa que la resolución del Supremo, con fecha 10 de junio, considera que se debe optar por la municipalización del servicio o por la repetición del concurso y la consiguiente indemnización a la cooperativa de trabajadores que resultó perjudicada por la adjudicación actual.

"La justicia no puede ser justa y eficaz, si no hay un principio de inmediatez en su ejercicio y aplicación", ha esgrimido el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, en referencia a un informe realizado por la asesoría legal de este partido sobre la sentencia. Las conclusiones de dicho informe apuntan que la decisión del Tribunal Supremo ratifica que la municipalización del servicio de bus urbano es la mejor alternativa para resolver la atención de este servicio público esencial, "que por tanto debe ser gestionado como tal y no como un negocio", ha subrayado Rivarés.

El representante de Podemos ha estimado que Azcón no puede dilatar por más tiempo la adopción de una medida y se ha preguntado "por qué tarda tanto el informe de los servicios jurídicos municipales".

Rivarés ha precisado que el informe encargado por su partido destaca que la decisión del Supremo confirma que el concurso del bus urbano por el que le fue otorgada la concesión a la entonces Tuzsa, ahora Avanza, "no respetó los principios de libertad de empresa y de libertad de acceso a las licitaciones e igualdad de trato entre los candidatos" porque las cláusulas del mismo fueron concebidas para que no pudiera cumplir los requisitos la Sociedad Cooperativa de Trabajadores para ser candidata y otorgar el servicio a una empresa privada.