Las peñas de Ejea tendrán horario y deberán estar separadas 25 metros

Desde hace años, el modelo de ocio de Ejea de los Caballeros ha cambiado. Las peñas, como espacio de ocio, están abiertas durante todo el año y era necesaria una ordenanza que garantizase la seguridad de los peñistas y la tranquilidad de los vecinos. El nuevo texto acota horarios, distancia entre locales y aforo. La ordenanza municipal tiene una finalidad clara, "encontrar un equilibrio entre el ocio y el descanso", explica la alcaldesa, Teresa Ladrero

Hasta hace unos años, las peñas de forma tradicional, tanto en Ejea como en sus pueblos, se abrían únicamente durante los diez días que duran las fiestas patronales de la Virgen de la Oliva. Sus integrantes acondicionaban estos locales unos días antes para preparar todo y dejarlos listos para los días más grandes del año. Y es que, estos lugares son los más concurridos durante las fiestas. Las cuadrillas, comen y cenan, pasan la tarde e incluso, los más valientes, madrugan para acudir al almuerzo. Una tradición que se mantiene. Sin embargo, los grupos de amigos e incluso familiares optan por mantenerlas también durante todo el año.

Se empezó a trabajar en esta ordenanza en 2018, "con el fin de que grupos políticos, asociaciones como Ejea Hostelera e Interpeñas y la ciudadanía en general pudiera hacer aportaciones", señala el concejal de juventud, Raúl García.

A día de hoy, cerca de 50 locales de estas características son permanentes durante todo el año. Estos espacios de encuentro provocan, en algunos casos, problemas de convivencia ciudadana entre peñistas y vecinos, sobre todo por los ruidos. Por eso, a partir de ahora y para poder abrir una peña, será necesario cumplir con este reglamento. Como hasta ahora, además de necesitar una licencia municipal, los peñistas deberán respetar estas normas más específicas.

Abiertas de 10.00 a 00.00

Con carácter general, las peñas podrán estar abiertas de 10 de la mañana a 00.00, y en fin de semana hasta las dos de la madrugada. Esto cambiará durante las fiestas, donde regirá el límite horario que se establece en la ley reguladora de los espectáculos públicos y actividades recreativas de la comunidad autónoma de Aragón.

También se controlará el aforo. La capacidad máxima de ocupación es de una persona por cada dos metros cuadrados. Si no se cumple esta normativa, la Policía Local puede ordenar su cierre y desalojo.

Una de las preocupaciones de la ciudadanía era la concentración de peñas en determinadas calles. Por eso, la distancia entre este tipo de locales tendrá que ser, como mínimo, de 25 metros. Además, los locales que dispongan de aislamiento acústico aéreo, medidas de seguridad más amplias y en los que no haya residentes en el entorno o que cuente con un acerado de anchura suficiente tendrán prioridad a la hora de conseguir la autorización por parte del consistorio.

Ni sillones ni mesas en la calle

Pero no es lo único. Se acabó lo de sacar sillones y sofás a la calle durante las noches de verano para tomar la fresca. Tampoco será posible hacer lo propio con mesas y sillas para comer o cenar al aire libre. "Está prohibido, no se puede sacar ningún tipo de enseres con el fin de garantizar el tránsito de personas y vehículos. De esta forma, se evitan molestias al vecindario. No se podrá durante todo el año, tampoco durante las fiestas patronales", finaliza García. A esto se suma que, en cada local se instalará un distintivo en la parte exterior para indicar si se trata de una peña de carácter permanente o únicamente para las fiestas.

Un texto que también habla de la limpieza viaria. A partir de ahora, los integrantes o socios tendrán que conseguir mantener en perfecto estado toda la línea de fachada de su local y evitar la acumulación de suciedad que provoca quejas, sobre todo en fiestas.

Multas de hasta 1.500 euros

"Estamos contentos con el comportamiento de la mayoría de los peñistas de Ejea y de sus pueblos. Está claro que siempre hay algún caso, alguna excepción como es inevitable, pero no es lo normal", recalca el concejal. Aun así, hay tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Las infracciones muy graves conllevarán la imposición de una o ambas sanciones como la revocación de la licencia, hasta un año y, al menos, hasta que se subsanen las deficiencias. E incluso una multa de 501 € a 1.500 €. En el caso de las graves la multa oscilaría de 151 € a 500€ y en las leves, de hasta 150 €.

Tras dos años de maduración, este reglamento obtuvo la luz verde en la última sesión celebrada en Ejea el 6 de junio. Solo el PP votó en contra.