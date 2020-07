“No es cuestión de echar la culpa a los jóvenes. Que se busquen alternativas antes de cerrar y prohibir”

Los jóvenes han sido uno de los colectivos a los que se ha señalado como foco de los contagios de covid-19 en los últimos rebrotes de la enfermedad. La imagen de grupos sin mascarilla o haciendo botellón en la calle se ha identificado con el aumento de casos de las últimas semanas, que han llevado a Zaragoza a retroceder en la desescalada hasta la fase 2. Los últimos estudios apuntan a que el número de contagios empieza a aumentar ahora a partir de los 15 años. Se han endurecido las sanciones contra las reuniones para hacer botellón en la calle y en municipios como los de la comarca central de Zaragoza se han cerrado las peñas.

"Siempre se busca un culpable. Al principio eran los temporeros", lamenta Pablo Navarro, de 29 años. Reconoce que "es verdad que en los botellones o comidas no se han cumplido las medidas", pero "no es cuestión de echar la culpa a los jóvenes. Es responsabilidad de todos". En cuanto a las limitaciones del ocio nocturno, pide "que se busquen alternativas que no sean el cierre, prohibir o echarle la culpa a alguien". Propone que se hable con las asociaciones de bares para encontrar soluciones.

"Ahora se hacen más pruebas"

Ha teletrabajado durante el confinamiento y desde que se abrieron las casas de juventud del Ayuntamiento de Zaragoza acude a la de Romareda para ensayar 'breakdance'. Allí queda con otros aficionados como Pablo del Río. "Hay más casos porque ahora aparecen asintomáticos. Ahora se hacen más pruebas", añade este último, de 24 años, sobre el aumento de los contagios. Él ha estudiado Psicología y pensaba trabajar este verano como animador, pero los 'bolos' en los pueblos en fiestas se han perdido por la pandemia. Ahora tiene pensado matricularse en un máster para especializarse.

Ambos creen que ha habido mucha gente de todas las edades que se ha relajado en las últimas semanas. "El miedo ha bajado en todo el mundo. En la calle he visto a gente mayor, de más de 60 años, que iba en grupos y se quitaban la mascarilla y cuando pasaba la Policía se la ponían", asegura Álvaro.

Ante el aumento de las restricciones por el retroceso de fase, Pablo entiende "que se aconseje estar en casa" pero pide "que siga habiendo una oportunidad para poder salir y hacer actividades aunque sea con cita previa porque esto va para largo".

En su caso, ya se han acostumbrado a moverse por la Casa de juventud con mascarilla. Los grupos que reservan salas estos días son más reducidos, tanto por seguridad como porque aún hay "miedo", reconoce Sonia Ferreruela, una de las educadoras. "El botellón ha existido y existirá, pero hay oferta de ocio y tiempo libre y la están usando", asegura.

"Puede que haya irresponsables, pero una parte está cumpliendo"

Blanca Gómez tiene 18 años y acaba de aprobar la Evau. Heraldo.es

"Puede que haya muchos jóvenes irresponsables pero una parte está cumpliendo", afirma Blanca Gómez, zaragozana de 18 años que pertenece a la generación que ha estrenado su mayoría de edad en el año de la pandemia. A principios de mes se examinó de la Evau y espera ahora que salgan las notas de corte para saber si tiene plaza en Ingeniería.

Como otros grupos de jóvenes zaragozanos había preparado con antelación cómo celebrar la antigua selectividad en Salou. Al estallar la pandemia cambió de planes, aunque buscó una alternativa que incluyera salir con sus amigas. "Ir a Salou era estar donde se junta más gente. Cambiamos de idea y cogimos una casa con piscina en Miami Playa y no salimos ni a los bares. Nos cogió la noticia del rebrote en Zaragoza allí", recuerda.

Con otras tres amigas de su grupo de Scouts Aragón pensaba irse después a un camping, pero tras retroceder esos días Zaragoza y otros municipios aragoneses a la fase 2, decidieron cancelarlo y quedarse en casa.

"Miedo a mi propia salud tengo menos que si fuera una persona mayor, pero tengo por mis abuelos, lo que me hace ser responsable"

Blanca cree que parte de la gente de su edad no es consciente del peligro porque hasta ahora "se ha dicho que las víctimas son gente mayor". Asegura que "miedo a mi propia salud tengo menos que si fuera una persona mayor, pero tengo por mis abuelos, lo que me hace ser responsable". E insiste en que "el miedo es más por tu familia y tus seres queridos".

Su ocio se limita ahora a quedar con sus amigas alguna tarde, pero suele ser en espacios abiertos y solo "dos o tres en una terraza a tomar algo". Y amigas con las que ya ha estado. "Muchas han cumplido los 18 años en cuarentena y te apetece salir", reconoce.

"Hay mucha incertidumbre para nuestra generación", lamenta. No sabe cómo serán las clases en su primer año de Universidad y quienes se plantean estudiar en otra comunidad aún no tienen claro qué restricciones tendrán. No le gustaría que se generalizara la enseñanza 'online' porque "llegas a un ambiente nuevo y lo que quieres es hacer amigos".

"No son los únicos"

"Se está señalando a la juventud mucho como foco de contagio pero no son los únicos", coincide María Puente, presidenta de Scouts Aragón. "Puede que no sean tan conscientes de la gravedad si no han tenido un caso de cerca, pero hay muchos jóvenes que son muy conscientes y toman medidas", asegura desde la organización que trabaja con grupos de varias edades.

"No les quito responsabilidad", matiza, pero ve "injusto" que se les estigmatice. La entidad ha tenido que cancelar este año sus campamentos, su principal actividad en verano con los jóvenes y ha mantenido el contacto a través de actividades 'online' durante el confinamiento, aunque reconoce que el seguimiento ha sido más bajo del esperado porque estaban "saturados" con las clases y las extraescolares también a distancia.

"Hay una parte que no está cumpliendo y ahí es donde tenemos que incidir"

"Durante el confinamiento se habló de los jóvenes como ejemplo de capacidad de resiliencia , sacaron lo mejor", recuerda Adrián Gimeno, director del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ). Esas buenas prácticas como ayudar a los vecinos mayores a hacer la compra han quedado en parte empañadas. "Nos podemos divertir sin que tenga que ser juntarnos de manera masiva o que todo recaiga en torno al consumo de alcohol. El ocio es algo más que eso", señala. La nueva normalidad cree que traerá también una nueva forma de relacionarse.

"Hay una parte que no está cumpliendo y es ahí donde tenemos que incidir", reconoce, aunque no quiere generalizar y destaca lo positivo. Desde el organismo del Gobierno de Aragón se ha lanzado este mes la campaña 'Influencer o contagier' en las redes sociales, el medio en el que resulta más fácil conectar con los jóvenes. "Queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad para que seamos ejemplo para familias, amigos y vecinos", explica.

"Hay grupos de jóvenes que se juntan y no cumplen la distancia, pero también hay grupos de mayores en las terrazas que no llevan mascarilla", añade Adrián Allo, presidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza, en el que participan numerosas asociaciones de jóvenes. Coincide en que es un colectivo en el que hay incumplimientos, aunque considera que "parte de la sociedad está siendo muy dura con los jóvenes".

"Ha sido uno de los colectivos más olvidados durante el confinamiento porque solo se pensó en que pudieran salir los niños hasta los 14 años". Una vez que se produjo la desescalada, los centros de tiempo libre y casas juventud no han abrieron hasta julio. "En junio no ha habido ni alternativas de ocio ni sabían qué hacer", lamenta.

Gimeno coincide desde el IAJ en que para la gente joven el momento actual "está siendo muy duro", ya que les ha tocado vivir dos crisis muy próximas. "Cuando nos empezábamos a recuperar llega una crisis sanitaria y económica. Uno de los sectores a los que más vamos a tener que prestar atención es la juventud", reconoce.

