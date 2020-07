El Ayuntamiento apuesta por mantener la Ofrenda en la plaza del Pilar, aunque en un formato muy reducido

"No van a ser unas fiestas del Pilar como estamos acostumbrados". Esta es la sensación que reina entre los zaragozanos de cara a los festejos de 2020, teñidos por la pandemia del coronavirus, y que este viernes la vicealcaldesa y concejal de Cultura, Sara Fernandez, ha terminado ya de convertir en certeza. La edil ha relatado durante la comisión del área cuáles son los planes del gobierno PP-Cs para la elaboración de este atípico programa, que tendrá que contar con el visto bueno de Sanidad y huirá en todo momento de los actos masivos en la vía pública. No obstante, Fernández ha apuntado a la Ofrenda del Pilar como el único que puede que se mantenga en la calle, aunque de forma muy diferente a lo habitual: este año no se verá una oleada de baturros camino a la plaza de Pilar, sino que se está trabajando en una Ofrenda "representativa, simbólica y con muchos menos participantes".

En una comparecencia a petición del PSOE, la vicealcaldesa ha recordado que el grupo de trabajo de las fiestas se encuentra todavía elaborando una propuesta con los eventos culturales y de ocio previstos para estas fechas y las diferentes medidas de seguridad bajo las que se tendrán que desarrollar, que será entregada a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón para su aprobación. El formato se asimilará a la campaña municipal 'Vuelve a la cultura', con actos en los que habrá aforo limitado y en los que se tendrá que reservar una invitación previa. "La programación que se prepare no va a tener nada que ver con las fiestas del Pilar como las conocemos", ha incidido Fernández.

En este sentido, ha indicado que la intención es multiplicar el número de actividades y extenderlas a la todos los barrios de Zaragoza. Es decir, se busca llegar a celebrar -siempre que la evolución de la pandemia lo permita- una suerte de fiestas del Pilar descentralizadas y sin actos masificados en la vía pública. Según ha apuntado, posiblemente el Certamen Oficial de Jotas será el único que podrá mantenerse "exactamente igual". En general, la intención es, ha dicho Fernández, trasladar los espacios temáticos, como la Plaza de la Magia o la Plaza de la Risa, a otros lugares protegidos donde se puedan llevar a cabo con todas las medidas de seguridad.

Una Ofrenda virtual

En todo caso, se está trabajando tanto en una programación presencial como en una virtual, para poder adaptarse a las circunstancias que marque la pandemia. Aunque, según ha apuntado la edil, la Ofrenda de Flores puede se el único acto que llegue a celebrarse en la vía pública, el Ayuntamiento está preparando también un formato 'online' para acercarse a todas las personas que no puedan participar. Para la plaza del Pilar, se está diseñando una propuesta "muy reducida" y "simbólica". "La Ofrenda se ha convertido en el acto central de las celebraciones, es una tradición que nos gustaría poder mantener -ha asegurado Fernández-. Somos conscientes de que por las circunstancias sanitarias que estamos viviendo la Virgen de Pilar y lo que se representa ha sido muy importante, más si cabe de lo habitual, para los zaragozanos".