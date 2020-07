La llamada a la prudencia redujo solo un 14% el tráfico en las salidas de Zaragoza

La Guardia Civil desplegó este viernes más de medio centenar de agentes para controlar los principales accesos y salidas de Zaragoza capital y de todas las comarcas aragonesas que han retrocedido a Fase 2 flexibilizada para tratar de frenar los rebrotes de coronavirus. La DGA apeló el jueves a la responsabilidad de quienes residen en estas zonas para que durante los próximos días eviten todos los desplazamientos que no sean «imprescindibles». La petición ha sido acogida por muchos como «lógica y responsable», pero han sido solo unos pocos los que han traducido sus palabras a hechos y han decidido quedarse en casa. Así lo atestiguan al menos los 208.237 desplazamientos que se habían registrado en el entorno de la capital aragonesa hasta las siete de la tarde de ayer. Según fuentes de la DirecciónGeneral de Tráfico, se trata de un 14% menos de los que se produjeron el pasado viernes, 10 de julio, y un 18% por debajo de los contabilizados el anterior, día 17.

«Nosotros pensábamos irnos a la playa a ver a mis padres, pero visto cómo se está poniendo esto hemos decidido quedarnos en Cuarte», explicaba Abel, uno de los conductores a los que la Guardia Civil de Tráfico daba ayer el alto en un control instalado a la entrada del municipio. La comandancia de Zaragoza recuerda que entre las 14.00 de ayer y la medianoche de mañana domingo está previsto montar un centenar de puntos informativos. Sin embargo, al no tratarse de un confinamiento forzoso, como lo fue el que se produjo durante el estado de alarma, los agentes no podrán sancionar a aquellos que desoyendo las recomendaciones del Gobierno aragonés han decidido coger el coche para desplazarse al Pirineo, la costa o, simplemente, a sus pueblos.

Por reunir a casi 750.000 habitantes en los 21 municipios que la integran, la Guardia Civil hizo ayer un despliegue especial en el perímetro de la Comarca Central de Zaragoza, con controles no solo en Cuarte de Huerva, sino también en Monzalbarba, Utebo, Botorrita o Zuera. Para poder llevarlos a cabo, a los agentes de Tráfico les están apoyando funcionarios de Seguridad Ciudadana. «Paramos a los conductores, les pedimos la documentación y aprovechamos para recordarles que se desaconseja salir de esta zona. No podemos hacer más», explicaba ayer uno de los funcionarios tras verificar los papeles de un turismo al que había interceptado.

«Yo vivo en Herrera de los Navarros y me desplazo todos los días a Utebo porque trabajo precisamente en las oficinas de la Comarca Central de Zaragoza», decía Laura en uno de los puntos de control. «Puede que sea más eficaz multar, cierto. Pero mientras el Gobierno central no vuelva a decretar el Estado de Alarma, aunque sea solo en determinados territorios, la responsabilidad de no salir de Zaragoza para evitar multiplicar los contagios es nuestra», comentaba. «Yo quiero pensar que la gente será responsable y no se dará una estampida. De lo contrario, podemos vernos pronto en una situación bastante peor», añadía Jesús, cuando regresaba a casa tras concluir la jornada laboral.

En cuanto a las vacaciones, eran muchos los que reconocían este viernes en los controles que posiblemente habrá que «replanificar». «En principio teníamos previsto irnos en agosto, pero no descarto improvisar algo por la provincia», decía también Jesús. Los hay se han quedado este verano sin vacaciones y que tras el parón del estado de alarma tratarán de recuperar el tiempo perdido. «A mí me toca trabajar, así que eso no será un problema», confesaba David cuando se dirigía a recoger un camión a Cuarte para repartir mercancía durante todo este fin de semana.