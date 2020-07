El ‘boom’ de las ferreterías: los zaragozanos pintan, los oscenses reparan y en Teruel arreglan los jardines

Que durante los últimos meses, sobre todo desde el inicio del estado de alarma, muchos españoles se han lanzado al bricolaje y al famoso lema del ‘Do It Yourself’ –DIY- o ‘Hazlo tú mismo’, es un hecho. Una realidad que ha provocado que se disparen las ventas de artículos y productos de bricolaje, también en Aragón. Sin ir más lejos, según datos publicados por el comparador de precios Idealo, durante el mes de mayo la demanda de cajas de herramientas o martillos subía más de un 130%. También aumentaba la venta de otro tipo de productos como los taladros (101%), los destornilladores eléctricos (99 %) o las lijadoras y amoldadoras (169%).

Pero, ¿se ha repetido esta tendencia en Aragón? Como explican desde Ferretería Español, que cuenta con dos establecimientos en la capital aragonesa, uno en Coso 94 y otro en Paseo Gran Vía 29, durante el confinamiento se ha producido un aumento en sus ventas así como un cambio en el perfil del cliente habitual que se ha generalizado. “Al estar confinados han surgido una serie de necesidades en cuanto a reparaciones en el hogar que, sumadas al hecho de disponer de más tiempo, han provocado que muchos optemos por sacar a ese manitas que todos llevamos dentro”, explica Javier García, propietario de las ferreterías.

En su opinión, la crisis sanitaria ha modificado notablemente nuestras costumbres: “Hemos empezado a hacer cosas que antes veíamos como una obligación pero que ahora se han convertido en una experiencia positiva”. Una realidad que, en su caso concreto, se ha traducido en un aumento exponencial en la venta de herramientas como lijadoras o amoladoras –más de un 190% con respecto al mismo mes en 2019-, taladros (200%) o destornilladores eléctricos (70%), así como cajas de herramientas (60%).

“Al no ser considerados un sector esencial no hemos podido dar cobertura a la demanda y necesidades de nuestros clientes hasta el 4 de mayo cuando pudimos empezar a trabajar con cita previa”, relata García, que reconoce que las primeras semanas fueron “una locura absoluta”. “Primero por la demanda y el gran número de clientes que venían y luego porque nos encontramos con un desabastecimiento y un caos logístico que aún estamos sufriendo a día de hoy”, asegura.

De hecho, aunque García afirma que las ventas se han relajado con respecto a semanas anteriores, todavía siguen siendo mayores que en años anteriores. En cuanto al producto estrella en la capital aragonesa, en su caso, aseguran que han sido la pintura, brochas y pinceles. “La venta de pinturas ha crecido hasta en un 300% mientras que pinceles y rodillos ha alcanzado el 250%”, admite el propietario.

Mientras que muchos en la capital aragonesa aprovechaban para dar una mano de pintura a su hogar, en la capital oscense se decantaban por pequeñas reparaciones, como cambios de persianas, bisagras, bombillos y manillas. Así lo explica Diego Más, encargado del Departamento comercial de la Ferretería Esmás de Huesca. “Tradicionalmente nos dedicamos sobre todo al profesional de la carpintería de madera. El particular no es nuestro fuerte, sin embargo, durante estos meses hemos notado que se ha dado justamente le efecto contrario”, afirma.

A pesar de que Más explica que los gremios, al ser considerados un sector esencial, han seguido trabajando, confirman que “se han notado mucho las pequeñas reformas en casa”. De nuevo, la pintura ha sido una de las cuestiones más demandadas, sin dejar de lado la venta de herramienta pequeña. “Sobre todo amoladoras. Una máquina que no es excesivamente cara y es muy versátil ya que permite trabajar con hierro, madera, aluminio…”, explica Más.

En Esmás también han notado la afluencia de otro tipo de clientes particulares. Aquellos que, a pesar de contar ya con un equipo básico, han aprovechado para mejorar su equipamiento. “La gente venía sobre todo en busca de consejo, algo que no se encuentra en el comercio on line. Al no ser profesionales de esto, muchas veces venían en busca de asesoría personalizada”, admite Más.

A por la pequeña reparación

En opinión de Más, el hecho de disponer de más tiempo en el hogar sumado a la incertidumbre económica y laboral ha hecho que muchas personas se hayan lanzado a la piscina de las pequeñas reparaciones. “La gente intenta volver a esa nueva normalidad. Muchos no saben si van a tener vacaciones y también han aprovechado para acondicionar una segunda vivienda”, explica.

En cuanto a sus ventas, asegura que también han notado un aumento con respecto al año anterior de hasta un 35%. “También hemos notado que a pesar de ser compras más pequeñas, este tipo de cliente viene más veces”, añade.

Sin en Zaragoza han notado el aumento en la venta de material de pintura y en Huesca se han lanzado a las pequeñas reparaciones, desde Jacalpe, que cuenta con tres establecimientos en Teruel, afirman que los turolenses han aprovechado para poner a punto sus jardines, terrazas y zonas exteriores, entre otras cosas. “La pandemia ha coincidido con la temporada de jardines y huertos, y al no poder irse de vacaciones la gente ha aprovechado para mejorar estos espacios”, afirma Marisa Aguilar, una de las trabajadoras de la empresa.

En este sentido, además de pequeña herramienta, en Jacalpe aseguran que se han vendido todo tipo de productos de exterior como piscinas, elementos decorativos o columpios, entre otros. “También se ha notado en la venta de maquinaria como desbrozadoras, cortacésped, motosierras o corta setos, ya que tras tantas semanas de encierro, la gente ha tenido mucho trabajo que hacer”, admite Aguilar.