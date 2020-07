"Es la puntilla para que muchos negocios no puedan continuar", avisan bares y comercios de Zaragoza

"No son buenas noticias. La confianza del consumidor estaba bajo mínimos y ahora todavía descenderá más", advirtió este jueves José Antonio Pueyo, presidente de ECOS (Federación de empresarios de comercio y servicios de Zaragoza y provincia). "Vuelve a ser la hostelería y el comercio los que más pagan la factura de la pandemia. Viven de los ciudadanos que salen a la calle y si no hay confianza ni siquiera para salir, no hay ventas", añadió. "No habíamos vuelto aún a la normalidad, estábamos al 75% del aforo en las tiendas y ahora este confinamiento parcial va a suponer un nuevo retraimiento del consumo", indicó por su parte el gerente de ECOS, Vicente Gracia. Esto causará, dijo, el "ajuste en plantillas que tendrán que hacer 23.000 empresas de comercio, el primer sector por empleo de la Comunidad". El problema no es que el Gobierno tome medidas de carácter sanitario sino que debería acompasarlas con medidas de apoyo a los negocios para que se puedan mantener. "O se echa una mano al sector o la destrucción de puestos de trabajo, autónomos y pymes puede ser brutal", afirmó.

"Va a ser la puntilla para que muchos negocios no puedan continuar. No ha habido ayudas directas ni al alquiler. Ahora la situación es mucho peor que hace cuatro meses porque cafés y bares están mas endeudados", avisó Luis Femía, gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza. "Los datos que manejábamos era que el 82% de establecimientos estaban ya reabiertos, eso sí, a pérdidas con un 50% de caída en consumo. Ahora, si la Administración no intenta crear un clima de mayor seguridad, esas pérdidas se dispararán". Como asociación sectorial, comentó, «comprendemos la orden que tomó la DGA de limitar aforos en hostelería y ocio nocturno, pero no entendemos por qué no se actúa en otros sectores afines con un riesgo potencial». Para Femía, "se está criminalizando al sector, que supone el 8% del PIB a nivel regional y 27.000 empleos antes de la crisis". Se está generando, criticó, "una opinión muy negativa a nivel social cuando las evidencias indican que los contagios se están produciendo en encuentros privados ajenos a la hostelería". En este sentido, reclamó que "se adopten medidas transversales y no limitadas a solo un sector ya que la mayoría de establecimientos está cumpliéndolas medidas higiénico sanitarias establecidas". Por último, pidió un plan de rescate porque si no "habrá muchos cierres".

Desde Horeca prefirieron no hacer declaraciones al tener que valorar "los escenarios" que plantea esta nueva limitación de la movilidad. Desde algunos hoteles de Zaragoza, como el Villa Gomá o el Sercotel Plaza Feria, reconocieron que de momento no se estaba notando ya que las reservas entre semana, sobre todo por trabajo, seguían al 70% de media.