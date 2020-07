Unas 70 personas se han concentrado desde las 18.00 de este miércoles en la puerta del centro de salud del Arrabal para protestar por la ausencia de una matrona en el mismo desde el pasado 18 de junio. La titular de la plaza, que actualmente se encuentra de baja, no ha sido sustituida. Unas 140 mujeres que residen en la Margen Izquierda de Zaragoza han presentado una queja grupal al Salud, además de otras individuales, para reclamar que se cubra la plaza y este miércoles, según María Lobera, usuaria del centro y asistente a la protesta, unas 70 personas "sin contar niños", se han concentrado en apoyo a esta reclamación.

"Estamos realmente satisfechos de que haya habido este número de asistentes teniendo en cuenta las fechas y las circunstancias en las que nos encontramos. Además nos ha escrito bastante gente para mostrarnos su apoyo a nuestra reclamación", apunta Lobera. El PP del Arrabal también ha hecho suya esta queja e "insta" al Ejecutivo autonómico "a que cubra, de manera inmediata" la plaza "por tratarse de un servicio esencial para las mujeres del barrio y sus hijos".

NOTICIAS RELACIONADAS El fuerte viento complica la extinción de un incendio forestal declarado en Sádaba

De momento esta reivindicación "no ha recibido una respuesta formal" y lo que se solicita es "que se cubra la baja que se ha producido y que también sea algo que se haga siempre que haya una contingencia". Pese a que desde el Gobierno o el Salud no se ha dado una contestación oficial, la Asociación de Vecinos del Arrabal publicó en su cuenta de Facebook que habían sido informados de que "en agosto se incorpora una matrona en el centro de salud para cubrir la baja existente y que no se cubre antes por no existir matronas en bolsa de empleo que se encuentren libres", y concluye apuntando: "Sería bueno que el Salud tuviese más previsión e intentase buscar matronas para solventar estas situaciones en el futuro".

En el centro de salud Arrabal la titular de este puesto, que es muy reconocida en Aragón, "ha cuidado y velado por el bienestar de las vecinas y de sus hijos durante años", y ha encarnado los valores y el compromiso por la salud femenina que promueve la profesión de matrona. Dejar el centro sin matrona "es lo mismo que dejar a las mujeres de la zona del Arrabal desatendidas en la atención a la mujer. Y plantear que matronas de otros centros atiendan a la población del Arrabal es, además de inviable, someter a las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz recientemente a un exilio que no les corresponde", se explica en la queja que las mujeres del barrio han hecho llegar al director gerente del Servicio Aragonés del Salud, Javier Marión.

En el escrito, que adjunta una relación de mujeres residentes en el barrio que representan a diferentes grupos de lactancia y crianza del centro, a la asociación de vecinos y a diversos colectivos sociales que secundan la queja formal al Salud "por la carencia injustificada" de una matrona, se solicita "la sustitución inmediata" de la profesional adscrita al puesto sea en "bajas cortas o largas, vacaciones" o por cualquier motivo que lleve a que el puesto se quede vacante.