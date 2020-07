Las mujeres del Arrabal protestan por la falta de matrona en el centro de salud

El centro de salud del Arrabal no tiene matrona desde el 18 de junio porque la titular de la plaza, que actualmente se encuentra de baja, no ha sido sustituida. Unas 140 mujeres que residen en la Margen Izquierda de Zaragoza han presentado una queja al Salud para reclamar que se cubra la plaza, ya que el organismo del Gobierno de Aragón no ha suplido con otra matrona su puesto. Y por eso van a protestar este miércoles, 15 de julio, a partir de las 18.00, en la puerta del centro de salud para "luchar por los derechos de las mujeres en la sanidad pública". Una reclamación que ha hecho propia también el PP del Arrabal, que "insta" al Ejecutivo autonómico "a que cubra, de manera inmediata" la plaza "por tratarse de un servicio esencial para las mujeres del barrio y sus hijos".

La figura de la matrona es básica en la atención primaria. El apoyo de la matrona durante el embarazo, en la preparación al parto y durante el mismo, así como en las primeras semanas de vida del bebé, no se concibe si la cercanía y la ayuda de estas profesionales. "No podemos olvidar que, además, es la profesional que realiza el seguimiento de las revisiones y cribados de las mujeres para prevenir el cáncer de cuello de útero así como otras enfermedades del cérvix", señala en una nota de prensa el PP de Arrabal.

En el centro de salud Arrabal la titular de este puesto, que es muy reconocida en Aragón, "ha cuidado y velado por el bienestar de las vecinas y de sus hijos durante años", y ha encarnado los valores y el compromiso por la salud femenina que promueve la profesión de matrona. Dejar el centro sin matrona "es lo mismo que dejar a las mujeres de la zona del Arrabal desatendidas en la atención a la mujer. Y plantear que matronas de otros centros atiendan a la población del Arrabal es, además de inviable, someter a las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz recientemente a un exilio que no les corresponde", se explica en la queja que las mujeres del barrio han hecho llegar al director gerente del Servicio Aragonés del Salud, Javier Marión.

En el escrito, que adjunta una relación de mujeres residentes en el barrio que representan a diferentes grupos de lactancia y crianza del centro, a la asociación de vecinos y a diversos colectivos sociales que secundan la queja formal al Salud "por la carencia injustificada" de una matrona, se solicita "la sustitución inmediata" de la profesional adscrita al puesto sea en "bajas cortas o largas, vacaciones" o por cualquier motivo que lleve a que el puesto se quede vacante.

"Las mujeres del Arrabal queremos una atención a la mujer en Atención Primaria de calidad y en las mistas condiciones que los usuarios de otros centros de salud, y de conformidad con todo lo planteado en la cartera de servicios del Salud y en la normativa sanitaria de desarrollo. Sin provocar discriminación sobre la mujer como usuaria de la Seguridad Social", concluye la carta.