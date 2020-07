El festín de veinte buitres en la carretera de Remolinos a Alagón

Óscar Escolán no se lo podía creer. Este vecino de Remolinos iba conduciendo este martes por la mañana por la A-126, entre los términos municipales de Remolinos y Alagón, cuando se ha encontrado de frente con varios buitres parados en mitad de la carretera. Y no estaban solos. El otro involuntario protagonista de la imagen, mucho más desafortunado, era un zorro que estaba siendo devorado por estas aves carroñeras.

Momento en que varios de los buitres devoran a un zorro. Oscar Escolán

"De lejos me pareció un rebaño de ovejas", explica Escolán, de 33 años. Cuando se ha acercado, sin embargo, ha ido dándose cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo delante de sus ojos. Cuenta que ha ido reduciendo la velocidad, esperando que los animales levantaran el vuelo, y también para advertir a la furgoneta que iba justo detrás de él. "Pero ni se han inmutado, ni siquiera cuando he pitado varias veces. Se han limitado a abrir las alas y a seguir comiendo", relata este vecino de Remolinos, que ha llegado a contar "entre 20 y 22" de estos animales y que advierte del peligro que suponen, y no solo para el tráfico.

A su juicio, que estén tan campantes en mitad de la carretera supone que "han perdido el miedo", y añade que en la zona hay muchos jabalíes, que a veces causan accidentes. "Y si los buitres se comen hoy un zorro en mitad de la carretera, mañana pueden comerse un jabalí atropellado, y aparte del susto tremendo que te das si te los encuentras, el problema puede ser enorme", asegura.

Fuentes del Seprona explican que en la zona hay una buitrera, por lo que es muy habitual avistar un gran número de estas aves sobrevolando los alrededores y aseguran que es fácil verles en el perfil de la montaña.