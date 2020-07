Los hosteleros piden una rebaja fiscal a Azcón antes que su plan de microcréditos

El plan de microcréditos que ha impulsado el Ayuntamiento de Zaragoza para inyectar liquidez a las pymes y autónomos no convence a uno de los sectores más castigados por la pandemia del coronavirus y, por tanto, uno de sus principales beneficiarios. Los hosteleros de la ciudad advirtieron este jueves al gobierno PP-Cs de que ya cuentan con otras vías de financiación y que, lo realmente «urgente», es la rebaja de la presión fiscal para salir de la crisis.

El alcalde, Jorge Azcón, presentó hace unos días un plan de inyección de liquidez para pymes y autónomos dotado con 10 millones de euros procedentes de partidas del presupuesto que no se van a ejecutar. Según el gobierno, el parón por el estado de alarma hace imposible la puesta en marcha de proyectos como la avenida de Cataluña, lo que ha motivado las críticas de la oposición y de las entidades vecinales por reducir la inversión prevista en los barrios.

En cualquier caso, este jueves la coalición PP-Cs informó a los hosteleros de la iniciativa, pero no obtuvo la respuesta esperada. «No entendemos esta medida, que además de ser insuficiente, no es ahora mismo la prioridad», lamentó Jesús Boillos, secretario general de Horeca Zaragoza, tras el encuentro con el equipo de gobierno. «Para el sector es mucho más urgente una rebaja de la presión fiscal para recuperar parte de los puestos de trabajo perdidos estos meses, como ya están haciendo ayuntamientos como el de Madrid», planteó.

Por su parte, José María Marteles, presidente de Cafés y Bares, valoró «positivamente» el plan de microcréditos, pero cree que «llega tarde y es insuficiente». Por ello, pidió «medidas adicionales de apoyo con carácter de urgencia, con especial incidencia en las bonificaciones de impuestos municipales».