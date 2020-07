El Castillo de Mont Regal, fortaleza localizada en Monreal de Ariza y uno de los bastiones en la Guerra de los Dos Pedros, se ha visto tomado por unos particulares 'invasores': dos cabras montesas. Esta pareja fue avistada en la tarde del miércoles deambulando por la parte superior de un tramo de muralla recientemente restaurada que circunda todo el conjunto, que incluye la iglesia de la Asunción y el antiguo cementerio del municipio. Según testigos presenciales, los animales han llegado a subirse al tejado del templo.

"Es la primera vez que vemos algo así. Llevan dos o tres días por el pueblo y no sabemos si han podido causar algún daño", explica Ángeles Lozano, alcaldesa de este enclave de la Comunidad de Calatayud lindante con la provincia de Soria e impulsora de las últimas rehabilitaciones. Según explica Lozano, se trata "según me dicen, de ejemplares jóvenes, porque tienen los cuernos en punta, además de las patas negras y unos cuernos puntiagudos de unos 15 centímetros".

Las cabras montesas 'conquistan' el castillo de Monreal de Ariza.

La regidora explica que "no sabemos cómo han podido llegar hasta ahí, pero vemos que por las noches también se mueven". En este caso, y a diferencia de lo sucedido hace escasas semanas en Villafeliche, las cabras no han sido vistas por las calles del pueblo. "Siguen por allí", explica Lozano, quien confía en que "no hagan mucho destrozo".

En diciembre de 2019, acabaron las primeras intervenciones en el conjunto fortificado, cuyo presupuesto ha superado los 1,5 millones de euros financiados por los ministerios de Fomento y Cultura. Con estas obras se ha conseguido frenar el deterioro que avanzaba sin pausa en todo el recinto y que, en el caso de la iglesia, obligó ya en la década de los 60 a dejar de celebrar misa en el templo por el riesgo que suponía para los vecinos.

Durante estos trabajos, se hallaron varias piezas medievales metálicas y entre ellas dos yelmos fechados en el siglo XV sobre los que han trabajado los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España.