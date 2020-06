Las áreas de juegos infantiles de Zaragoza reabren al completo este sábado

Las áreas de juegos infantiles reabrirán en su totalidad a partir de este sábado en Zaragoza, donde el Consistorio ha reforzado los turnos necesarios para poder llevar a cabo la desinfección diaria exigida por el Gobierno de Aragón.

Como ha informado en Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa, a primera hora de la mañana o en horario nocturno, según la ubicación de los parques, se procederá a su limpieza con viricida todos los días de la semana.

La reapertura se realiza, tal y como han insistido fuentes municipales, cumpliendo "escrupulosamente" con la orden del Gobierno de Aragón que obliga a la desinfección diaria de estos equipamientos, que supondrá "un importante esfuerzo económico y humano, ya que de manera ordinaria no se dispone de los medios suficientes".

Otras capitales españolas, prosigue la nota de prensa, han optado por no abrir sus áreas de juego infantil y en algunas comunidades no se han dictado normas similares a la aragonesa o, incluso, no se ha establecido ninguna orden al respecto.

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha recordado que la intención ha sido siempre "reabrirlas tan pronto como fuera posible, y siempre con las máximas garantías sanitarias, ya que son un equipamiento muy importante para el disfrute de los más pequeños".

Así se hizo en un primer momento, aunque la orden del Gobierno de Aragón obligó esta semana a cerrar el 70 % de los juegos hasta que se han podido organizar los servicios y hacer las valoraciones económicas necesarias para poder reabrirlos este sábado, junto con los espacios de gimnasia para mayores.