El Supremo confirma la anulacion de la adjudicación del bus urbano a Tuzsa 

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 15 de junio de 2016 que anulaba varias cláusulas del pliego de condiciones para la adjudicación del servicio de autobús urbano de Zaragoza de 2013 en el que resultó adjudicataria la empresa Tuzsa.

El Supremo ha emitido una sentencia, con fecha 10 de junio de 2020, que pone fin al procedimiento judicial instado por la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores (SCUT) contra el pliego de condiciones que rigió la adjudicación del transporte urbano de Zaragoza, cuya validez fue reconocida por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, al considerar la SCUT que perjudicaba sus aspiraciones.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirma la anulación de la cláusula 10.3 del pliego, que requería la transformación de la sociedad cooperativa demandante en una sociedad anónima para optar a la adjudicación, considerando que no queda acreditado que dicha cooperativa "carezca de la necesaria capacidad organizativa, técnica y profesional para llevar a cabo la gestión de aquel contrato", según destaca SCUT en un comunicado.

El fallo anula asimismo la cláusula 13.A.b), que exigía para acreditar la solvencia técnica una experiencia relativa a la gestión de un contrato con igual objeto de gestión, o de transporte urbano o metropolitano de viajeros, que diera servicio a 40 millones de pasajeros al año, ya que considera que "cierra el acceso" a la fase de adjudicación a licitadores que podrían acreditar la solvencia técnica necesaria para ejecutar el contrato "por otros medios distintos", con la consiguiente repercusión "en la selección de los licitadores que podrían concursar".

Considera el Supremo en su sentencia que al aprobar una cláusula para la admisión de licitadores tan exigente, se coloca "en una posición de ventaja y contraria a la normativa al anterior concesionario", algo que insiste el tribunal que es "opuesto" a los principios de la contratación pública.

Con ello no quiere decirse que no valga establecer el requisito de experiencia como acreditativo de solvencia técnica, sino que éste no puede convertirse en barrera de la competencia como es el caso.

El Supremo estima en parte el recurso de Tuzsa respecto a la anulación de una cláusula que había decretado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón relativa a la acreditación de la solvencia económica con la presentación de las cuentas anuales de los tres ejercicios anteriores y la declaración de un volumen global medio de negocio en los tres ejercicios anteriores, aunque dicha estimación parcial no afecta a la cuestión de fondo al entender el Supremo que existen otros medios de acreditación de la solvencia económica.

Como la "declaración de entidades financieras que afirman la suficiente solvencia", y dice que la exigencia de presentar las cuentas anuales y volumen global medio de negocio de los tres ejercicios anteriores "en si misma, no excluye de participar en el procedimiento de licitación a ninguno de los licitadores a los que se dirige, las personas jurídicas".

Contra esta sentencia se puede interponer recurso ordinario de casación en el plazo de diez días.

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene ahora dos meses para cumplir y ejecutar la sentencia, según la Cooperativa SCUT, que recuerda que el Consistorio ya solicitó en su día al Tribunal de Justicia de Aragón aclaración sobre si la sentencia implicaba la anulación de la adjudicación del contrato y si era necesario abrir un nuevo plazo de presentación de proposiciones, a lo que el TSJA resolvió, por auto del 20 de julio de 2016, que esas cuestiones debían resolverse "una vez que la sentencia fuera firme".

La Cooperativa recuerda que la Cámara de Cuentas de Aragón cifró en 48 millones de euros la indemnización a percibir e insiste en su interés por que se municipalice el servicio de transporte urbano "directamente o en colaboración con los trabajadores".