Velas en lugar de hogueras para celebrar San Juan en el barrio de La Jota

La noche de San Juan es para muchos una velada mágica. Además de para dar la bienvenida al verano, la noche más corta del año sirve también para dejar atrás las vivencias negativas y pedir deseos. Son rituales que este 2020 no van a poder realizarse en público, aunque en el zaragozano barrio de La Jota animan a los vecinos a celebrarlos de puertas para dentro.

Ante la imposibilidad de encender las tradicionales hogueras de San Juan, el colectivo vecinal del barrio ha difundido a través de las redes sociales una iniciativa para que los residentes coloquen velas o luces en sus balcones y ventanas. Pequeñas llamas simbólicas con las que buscan iluminar sus calles y dar la bienvenida a todo lo bueno. “Queríamos mantener las tradiciones del barrio y nos parecía que esta era una manera de hacerlo”, señala Juan Antonio Andrés, presidente de la asociación.

La no celebración de las hogueras de este año no ha pillado a casi nadie por sorpresa. De hecho, el propio Ayuntamiento de Zaragoza aseguró la semana pasada que no había recibido ninguna solicitud por parte de los organizadores para llevarlas a cabo. “Las cosas están claras. Hay que procurar que esto acabe y lo haga de la mejor manera posible”, considera Andrés.

Aunque el colectivo no llegó a presentar tampoco ninguna solicitud oficial, sí que traslado al consistorio en el mes de marzo las propuestas de ubicación de las fogatas, tal y como exigía el protocolo puesto en marcha a comienzos de año. No obstante, la asociación sospechaba ya en mayo que no habría ningún tipo de celebración. “Ya entonces fueron surgiendo sugerencias de este tipo”, comenta el portavoz en relación al encendido de luces en los balcones.

Las hogueras de San Juan se han celebrado de manera ininterrumpida en La Jota desde la década de los 80. Antes de que estallara la Guerra Civil se encendían en la barriada del Gállego -el núcleo más antiguo del barrio-, aunque desde que se inauguró la plaza de la Albada se realizan allí. Como ocurre en otras zonas de la ciudad, las hogueras de La Jota atraen cada año a numerosos vecinos de todas las edades.

En esta ocasión, desde el colectivo vecinal confían en que no se produzcan aglomeraciones ni fiestas paralelas y apelan al civismo de los ciudadanos. “Esperamos que la gente joven sea consciente de la situación”, añade Andrés.

Un pregón virtual para las fiestas

Entre las citas que La Jota se ha perdido este año también está el llamado ‘Día del Barrio’, una jornada de convivencia que suele celebrarse entre el último fin de semana de mayo y el primero de junio. En ella, todas las asociaciones y colectivos del barrio salen a las calles para dar a conocer su labor y también se programan diversas actividades de carácter deportivo y cultural.

Las fiestas que el barrio celebra en conmemoración a la riada del 11 de julio de 1923 también tendrán que esperar, aunque desde la entidad aseguran estar preparando un pregón virtual muy especial. El año pasado, el encargado de dar el discurso inicial fue el cómico ‘Marianico el Corto’, aunque este año los protagonistas serán otros. “Queríamos hacer un homenaje a toda la gente que durante la pandemia ha estado atendiéndonos: vendedores, cajeros, comerciantes…”, explica Andrés.

Por este motivo han decidido nombrar como pregoneros al personal del centro de salud de La Jota, saturado a la espera de que se construya el nuevo ambulatorio del barrio Jesús. “Este año va para los médicos, enfermeros, auxiliares, secretarios y trabajadores de la limpieza. Les vamos a pedir que graben un vídeo a modo de pregón virtual”, concluyen desde la asociación.