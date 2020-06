Dimite Eloy Valero, el concejal de Novallas que insultó en las redes a miembros de Podemos

Eloy Valero presentó este viernes su dimisión. Tras la polémica suscitada por los insultos que vertió en las redes contra miembros de Podemos, remitió un correo al Ayuntamiento de Novallas y al consejo comarcal de Tarazona para comunicar su dimisión, que achacó a su interés por no perjudicar a su partido. Adoptó la decisión tras reunirse con el presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, que un día antes explicó que el exconcejal se había comprometido a pedir perdón, aunque no lo hizo.

"Cucaracha con patas", "caracol baboso" y "guarras" figuran entre los graves insultos que Valero, consejero comarcal del PP, vertió en su Facebook contra Pablo Iglesias, Pablo Echenique y otros miembros de Podemos. Ni siquiera se disculpó por ello. La polémica alcanzó su punto álgido cuando, por problemas de aforo, se tuvo que suspender el Consejo Comarcal de Tarazona y el Moncayo del jueves en el que se iba a votar una moción presentada por el PSOE para solicitar su dimisión por las graves descalificaciones. El PP, que condenó sus declaraciones, no llegó a aclarar cuál iba a ser el sentido de su voto.

Más información El concejal del PP que insultó a Podemos sigue sin pedir disculpas ni dimitir tras la suspensión de un polémico consejo comarcal

El propio presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, había manifestado horas antes que "una persona capaz de escribir esos mensajes no debería estar en la política activa ni un minuto más". Y el secretario de Organización del PSOE-Aragón, Darío Villanueva, repitió este viernes argumentos similares. En su caso, quiso trasladar su "sorpresa mayúscula" pues Beamonte "lejos de censurar o de reprobar públicamente las declaraciones y manifestaciones gravísimas que alientan al odio e incitan a la violencia de uno de sus ediles en un municipio de la provincia de Zaragoza, todavía no ha rectificado, ha hecho mutis por el foro". "No cabe otra que una persona que alienta al odio y a la violencia deje de pertenecer a cualquier partido político y deje de ostentar cualquier tipo de responsabilidad", concluyó.

Apenas unas horas después, Eloy Valero presentaba su dimisión de los dos cargos que hasta este viernes ostentaba, el de concejal y el de consejero comarcal, según confirmaron fuentes del partido.

NOTICIAS RELACIONADAS El PSOE pide la dimisión de un consejero comarcal del PP por sus insultos en Facebook

Echenique, uno de los aludidos, y la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, habían criticado vía Twitter al PP por no cesarle de inmediato. El portavoz podemista llegó a pedir al presidente del PP nacional, Pablo Casado, que le expulsara porque "no todo vale en política". También la nueva secretaria autonómica de Podemos Aragón y consejera de Universidad, Maru Díaz, turiasonense, mostró a través de las redes sociales su apoyo a Echenique e Iglesias, y se mostró "avergonzada" de que su comarca "se haga famosa por culpa de un concejal que no entiende los mínimos democráticos". Tal fue el nivel de las descalificaciones que llegaron a ser noticia a nivel nacional.