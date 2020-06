"Sabía que ella tenía 13 años, pero se sentía mayor y quiso tener relaciones sexuales"

Marlon P. P. era consciente de que la hija de su cuñado tenía 13 años, pero eso no fue obstáculo para que mantuviera relaciones sexuales con ella. No usó violencia ni intimidación, pero sí se prevalió de su situación manifiesta de superioridad por su edad y madurez para doblegar la voluntad de la menor, la cual se sintió obligada a acceder a sus pretensiones.

Así lo mantuvo este miércoles la fiscal en el juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra el acusado, que se enfrenta a una condena de 32 años de cárcel por cuatro delitos de abusos sexuales, pues fueron cuatro las veces que mantuvo relaciones con ella entre julio y septiembre de 2019.

Durante el interrogatorio, Marlon P. P. admitió que tuvo relaciones con la niña, pero dijo que fue solo una vez y lo justificó diciendo que fue ella quien se lo propuso. Reconoció que conocía a la menor desde que tenía 8 años, con lo cual sabía su edad, y acabó confesando que sabía que estaba "mal". "Pero no sé lo que me pasó por la cabeza en ese momento", añadió.

Sin embargo, la declaración de la adolescente fue de un tono muy distinto. La chica, que ahora ya ha cumplido 14, manifestó que Marlon comenzó a acosarla ese verano. La situación se producía durante los fines de semana. Ella estaba pasando el verano con su padre y la mujer de este en su casa de Zaragoza, a la que Marlon acudía cada fin de semana, ya que de lunes a viernes trabajaba en un pueblo.

"Cuando mi padre se iba me acosaba, me insistía y seguía por la casa y me manoseaba y me tocaba el culo", relató. Señaló que acabó accediendo porque se "sintió obligada" y porque pensó que así la dejaría en paz. "Pero, no fue así, fueron cuatro veces", detalló. No contó nada a su padre por "miedo" y porque la relación con él no es buena, pero tampoco a su madre ni a su hermana. Fue esta la que se enteró por unos amigos suyos, ya que Marlon P. P. andaba contando por ahí que se había acostado con la menor, y se lo dijo a su madre, que lo denunció ante la Policía.

Las psicólogas que examinaron a la chica explicaron que es una menor vulnerable, con un grado de madurez importante, con carencias afectivas y dificultades para comunicare, organizar sus ideas y tomar decisiones. Dijeron que su relato es veraz y creíble.

La acusación particular, a cargo del abogado Pablo Hernández, se adhirió a la petición fiscal de 32 años de cárcel, así como medidas de alejamiento y la expulsión del país cuando cumpla la condena. Mientras, la defensa, ejercida por el letrado Juan José Espinal, solo admitió un delito, con la atenuante de confesión, y solicitó una pena de cuatro años de prisión.