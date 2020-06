El PSOE descarta tomar medidas contra Magaña pese a su infracción de tráfico

El PSOE no abrirá expediente ni sancionará a su concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza Ignacio Magaña por haber sido sorprendido por la Policía Local circulando a más velocidad de la permitida y sin seguro, como exige la ley. Así lo avanzó ayer la portavoz socialista, Lola Ranera, que achacó lo ocurrido "a un error". "Se ha disculpado y no da más de sí el tema", sostuvo la concejal.

Los hechos se produjeron el lunes de la semana pasada en el paseo del Canal de la capital aragonesa. Una patrulla del radar de la Policía Local sorprendió a Magaña a 68 kilómetros por hora en un tramo por el que solo se puede transitar a 30, infracción que implica una sanción de 400 euros y cuatro puntos del carné. Al identificarle, los agentes comprobaron que no llevaba el seguro de automóvil, lo que supuso otros 1.500 euros de multa. El edil achacó lo ocurrido a un "despiste".

Más información Multa al edil Ignacio Magaña por circular con exceso de velocidad y sin seguro

"Todos cometemos errores. Tendrá que asumir su sanción, como cualquier ciudadano", declaró Ranera. Magaña indicó que no tenía seguro porque en los últimos meses había conducido un coche cedido por el concesionario, porque acababa de comprar un vehículo que no estaba en condiciones y estaba esperando uno nuevo. La empresa reclamó la devolución del automóvil prestado y, siempre según Magaña, volvió a conducir el suyo viejo, que tenía el seguro caducado desde enero. "No caí", dijo el concejal, que achacó el exceso de velocidad a que la vía había pasado recientemente de 50 a 30.

El alcalde, Jorge Azcón, también se refirió a este asunto. "Los concejales tenemos que ser ejemplares y todo lo que ayude a trasladar a la ciudadanía esa ejemplaridad por parte de los que desempeñan cargos públicos es una obligación que tenemos", dijo. No se quiso pronunciar sobre si Magaña debería dimitir.

Respecto al resto de grupos, Podemos consideró que el concejal socialista debe renunciar al cargo. Calificó de "graves" las infracciones cometidas y sostuvo que "un cargo público debe comportarse con la ejemplaridad que corresponde a sus responsabilidades". Desde Vox, su portavoz, Julio Calvo, señaló que la conducta de Magaña "no es ejemplar", aunque no defendió la dimisión en este caso.