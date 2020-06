La octogenaria fallecida en Ejea pasó unos cinco días junto al cadáver de su marido

Las autopsias practicadas este miércoles a los cadáveres de Eusebio y Alicia, los dos octogenarios hallados muertos a los pies de su cama el pasado miércoles en Ejea de los Caballeros, han confirmado que las suyas no fueron muertes violentas, como apuntaban los primeros indicios. Sin embargo, no cabe duda de que su despedida de este mundo fue muy triste. Porque todo apunta a que el hombre falleció a finales de mayo o comienzos de junio. Y su esposa, demenciada y que dependía por completo de él, no encontró la forma de pedir ayuda. Se cree que la mujer pasó los cinco días siguientes pegada al cadáver de su marido –al que parece que tenía cogido de la mano– hasta que le sobrevino también la muerte.

Las forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón que practicaron las necropsias han descartado por completo el homicidio, lo que lleva a preguntarse qué fue lo que vieron los especialistas del laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil para barajar la posibilidad de que los ancianos tuvieran una muerte violenta. Según ha podido saber HERALDO, a ello contribuyeron varios factores: el primero, que el cadáver del varón parecía haber sido zarandeado y que a su alrededor se halló lo que creyeron erar sangre. Por otro lado, el desorden en torno al cuerpo –sobre el que había incluso algún objeto– obligaba a los investigadores a contemplar también el móvil del robo.

«Dadas las condiciones en la que aparecieron los cadáveres, la escasa iluminación y el estado de descomposición, en un primer momento se sospechó de la existencia de indicios de violencia en el escenario», reconocía el jueves a través de un comunicado la Guardia Civil. Sin embargo, la propia Comandancia de Zaragoza aclaraba que, sobre las once de la noche del miércoles, una vez analizadas todas las evidencias, los investigadores descartaban ya las muertes violentas.

Ella zarandeó el cadáver

Fuentes próximas al caso explicaban a este diario la versión de lo sucedido que barajan finalmente los forenses y los responsables del laboratorio de Criminalística. Según estos, tras la muerte por causas naturales de Eusebio, hace unos diez días –ese es el tiempo que una nieta dijo que llevaba sin tener noticias de sus abuelos, que vivían solos en el número 29 de la céntrica calle Mediavilla de Ejea–, su esposa trató de reanimarlo y zarandeó su cuerpo. Desconcertada y nerviosa, parece que la mujer habría tirado algunos de los objetos del dormitorio, lo que provocó el desorden con el que se encontraron los agentes. En cuanto a la supuesta sangre, parece que en realidad de fluidos que desprende un cuerpo en su proceso de descomposición.

En definitiva, un amargo final para una pareja a la que la vida no se lo puso fácil: vieron morir a dos hijos y después a ella le diagnosticaron la demencia. Razones que sin duda contribuyeron a su aislamiento, ya que los ancianos vivían solos y habían rechazado las ayudas sociales.