El Arrabal confía en que las pintadas que lo afean desaparezcan

El plan de choque de eliminación de grafitis iniciado por el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 25 de mayo llegará a todos los distritos y barrios rurales de la ciudad. Por el momento ya se ha actuado en más de un centenar de puntos de la capital aragonesa, concretamente en el Casco Histórico, el Actur, la Almozara, el distrito Centro, Casablanca y Torrero.

En los próximos días también está previsto que las intervenciones den comienzo en Delicias, Santa Isabel y el Rabal. Aunque son los técnicos municipales y los servicios de Limpieza y de Parques los encargados de ir estableciendo en qué puntos se trabaja, los colectivos vecinales de algunos barrios como el Arrabal han elaborado su propio listado de ubicaciones en las que actuar.

La Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal animó a sus residentes a señalar los puntos del barrio en los que hay grafitis -solo los ubicados en espacios o equipamientos públicos- para hacérselos llegar al consistorio y que la campaña especial de eliminación los tenga en cuenta.

El colectivo anunció que consideraba que debían eliminarse las pintadas del Puente de Piedra, el Balcón de San Lázaro y el Parque de Macanaz. No obstante, gracias al diálogo con los vecinos pudieron añadir un par de ubicaciones más a su lista. “Comentaron que también hay pintadas en las casetas de los operarios de parques y jardines y en las escaleras de subida a la terraza, en el Parque del Tío Jorge, así como en la antigua caseta del conserje del CEIP Tío Jorge”, explica Rafael Tejedor, presidente de la asociación.

Pintadas en los bancos de Macanaz. L. R.

La entidad también ha recibido correos electrónicos de vecinos indicando otros grafitis que se encuentran en propiedades privadas, pero el consistorio no puede actuar sobre ellos. “Se trata de locales vacíos con paredes de ladrillo que son propiedad privada, y eso es responsabilidad del titular”, recuerda Tejedor. Además, la titularidad del inmueble no es lo único que puede dificultar las tareas de limpieza. Fuentes municipales aseguran que en ocasiones hay paredes sobre las que no se puede actuar “debido al tipo de material” del que están hechas.

El portavoz de la asociación reconoce que los grandes grafitis no abundan en el barrio, aunque las firmas sí que son una práctica más común. “Es a temporadas. Viene uno y estampa la firma por todo el barrio”, lamenta, Tejedor. Desde el colectivo aseguran que “el punto con el que más se ceban” se encuentra en el Puente de Piedra, concretamente en la cruz en memoria de Boggiero, Sas y el Barón de Warsage.

Aunque la asociación ya ha hecho llegar al Ayuntamiento estas ubicaciones, los vecinos del Arrabal aún pueden realizar sus aportaciones. “Esto sigue abierto. Aunque no entren en esta campaña pueden ser tenidas en cuenta para la siguiente”, apunta Tejedor.

Desde el consistorio explican que la campaña de limpieza durará un total de seis semanas y se prolongará hasta principios de julio. No obstante, recalcan que esta es una actuación intensiva y recuerdan que las contratas de Limpieza y Parques limpian “sistemáticamente” las pintadas que aparecen en la ciudad. De hecho, la limpieza de superficies y reposición de mobiliario urbano cuesta a las arcas públicas 2,3 millones de euros cada año. Con respecto a las sugerencias del colectivo aseguran que “se abordará en lo posible lo que vaya llegando” y que si no es en este momento, “se abordará en el futuro”.

Canastas y zonas infantiles

Recientemente, el consistorio ha vuelto a instalar las canastas de baloncesto en la cancha del parque del Tío Jorge. Se retiraron con motivo de la Cincomarzada pero poco después llegó el estado de alarma y no se han colocado hasta ahora. “Han puesto los aros reforzados que pedimos, porque los que había eran muy débiles y estaban hechos polvo”, apunta Tejedor.

El colectivo ha manifestado también que tiene la intención de solicitar que se repare el firme de la cancha, ya que está “muy agrietado” y la vegetación ha crecido entre los huecos. Algo similar ocurre en los juegos infantiles del parque, cerrados desde el pasado mes de marzo. “Entre las planchas de caucho está creciendo la hierba y está levantando algunas esquinas”, añade el presidente. Por este motivo piden al Ayuntamiento que intervenga para evitar que continúen deteriorándose.