Una enfermera zaragozana, rechazada en un centro de depilación láser

P.T (prefiere dar solo sus iniciales) acudió el pasado lunes a un centro de depilación láser de Zaragoza. En él, antes de entrar a la cabina de tratamiento, se le dio un formulario con cuatro preguntas: si había estado enferma de coronavirus, si tenía síntomas de esta enfermedad, si había tenido contacto con algún enfermo o si sospechaba de ello. Contestó sinceramente: negativo a las dos primeras, afirmativamente a las dos últimas. Algo que la descartó inmediatamente como clienta a no ser que, le dijeron, presentara un test negativo.

"¡Pero cómo me voy a hacer un test solo por una depilación!", se pregunta esta profesional que, por otro lado, ha ido ya, por ejemplo, a la peluquería o a un centro de masajes.

La enfermera trató de hacerles ver que ella, aplicando las protecciones debidas, no suponía un riesgo mayor que el de otras clientas. Pero ante la evidencia de que no iba a ser atendida, pidió la devolución del dinero: 200 euros en bonos pagados antes de la pandemia. Pero también se negaron.

La propuesta, de nuevo, según cuenta la enfermera, es que se hiciera un test que demostrara que no está contagiada o que se le guardarían los bonos hasta que "hubiera una vacuna". También, según sostiene P. T., en el centro "llamaron al Colegio de Médicos, o eso me dijeron". Y le explicaron que estos protocolos eran normas de la franquicia a nivel nacional. El Colegio de Médicos de Zaragoza no ha recibido llamada alguna a este respecto. De todas maneras, allí explican que su política, en cuanto a las medidas que debe tomar cada negocio (en los casos que les competen, centros sanitarios), es remitir a lo que se publica en el BOE en cada fase.

Heraldo.es se ha puesto en contacto con Centro Único de Gran Casa, donde sucedieron los hechos, una franquicia con puertas abiertas por toda España. Al cierre de esta información, este medio no ha recibido por parte de los responsables del centro de estética su propia versión de los hechos.

Más allá de este caso concreto, lo cierto es la crisis del coronavirus plantea algunas cuestiones de carácter legal, ético o de consumo en torno a la situación de práctica discriminación en la que puede verse el personal sanitario. Pero no solo ellos. Porque: ¿está obligado cualquier ciudadano a comunicar datos sobre su historial médico?

En la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) su secretario general, José Ángel Oliván, admite que es un tema que "nos está preocupando". Califica la cuestión de "espinosa" y cuenta que hasta la Agencia de Protección de Datos está ya trabajando al respecto.

Pero remarcan: "No hay ninguna indicación de las autoridades sanitarias sobre este asunto, así que los que se ven en la tesitura de tener que responder cuestionarios de este tipo no tienen por qué hacerlo"

Sobre este caso concreto, en la UCA dicen que se puede preguntar por datos médicos siempre y cuando el objetivo sea evitar perjuicios a la salud derivados del tratamiento estético, por incompatibilidades o alergias, por ejemplo. Pero no por temor a contagiarse. "Los consumidores no tienen por qué dar sus datos médicos a cualquiera", repiten. Cada negocio, puntualizan, puede exigir a sus trabajadores y clientes las medidas de seguridad o protección que consideren oportunas, pero no 'certificados'. Por no hablar de que su validez, en muchos casos, puede ser dudosa: "En la UCA estamos, incluso, en contra de los carteles que declaran determinados locales 'libres de coronavirus'". Oliván insiste en que, aunque aún hay "zonas grises" con respecto a cómo manejar determinadas situaciones nuevas derivadas de la pandemia, "no hay instrucciones sanitarias con respecto a quién puede entrar o no entrar" en ningún lugar.

En cuanto a la devolución del dinero, la UCA, a falta de conocer la versión y condiciones concretas de Centro Único, entiende que "la causa para reembolsar el dinero existe, puesto que es muy difícil que, por lo menos a medio plazo, la clienta vaya a poder cumplir con los requisitos que se le piden", Y que, además, esos condicionantes "no existían en el momento en que realizó la compra".

Desde el Colegio de Enfermería son categóricos: "Cada empresa puede ejercer su derecho de admisión siempre y cuando no conculque las leyes de consumo y no haga demandas de carácter médico que no son competencia suya". Este tipo de información puede darse, en todo caso, "a un facultativo médico, no a cualquiera". Es más, recuerdan que el secreto de los historiales clínicos está amparado por la ley y su violación conlleva penas hasta de cárcel. Coinciden con la UCA: "Se pueden preguntar ciertos aspectos por motivos de salud del cliente, pero jamás para archivar estos datos o clasificar a los usuarios por patologías, como sospechosos de ser transmisores de una enfermedad. Ahí estamos hablando de 'pasaportes víricos'. Algo que está completamente en cuestión desde varios puntos de vista", dicen en el Colegio de Enfermería.