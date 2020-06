Aparecen restos humanos en una zona de obras en Fuentes de Ebro

Este martes, 9 de junio, en torno a las 12.15 de la mañana la Guardia Civil de Fuentes de Ebro recibía el aviso de la aparición de restos humanos en una zona donde se estaba llevando a cabo el movimiento de tierras debido a la realización de unas obras de reparación del pavimento en la calle Ramón y Cajal de la localidad, en las inmediaciones de la estación del municipio.

Según fuentes de la benemérita, una viandante les informaba de la aparición de un cráneo más concretamente en los áridos extraídos de una obra que se encuentran depositados en un descampado sito en el mismo camino de la Estación. Hasta el lugar de los hechos se desplazaba una patrulla de los puestos de Quinto y Fuentes de Ebro comprobando así el hallazgo. “A simple vista, en la parte superficial se localizan, además del cráneo, un fémur, parte de una cadera, y varios pequeños huesos, dispersos por las acumulaciones de tierra”, confirman miembros de la Guardia Civil.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaba el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Caspe, el cual se ha hecho cargo de la recogida de los restos. Según fuentes del ayuntamiento del municipio aseguran que podría tratarse de restos de la necrópolis de una pequeña ermita que había en la zona, en concreto la ermita de San Antón, o, en su defecto, cadáveres de la Guerra Civil dado que en las proximidades había algún punto de enterramiento.

Una vecina de Fuentes, Paola Pérez Maza, de 24 años, ha sido la persona que ha protagonizado el hallazgo mientras sacaba a su perro por la zona donde pasean habitualmente. “La verdad es que ha sido un buen susto, al principio no me lo creía. Ha sido mi perra la que se ha acercado a los montones de arena y al ir detrás he visto lo que parecía un fémur”, explica.

Al acercarse a la zona, a escasos metros, ha visto la calavera y otros huesos. “Están siendo días de mucho aire y seguramente se hayan quedado al descubierto por eso”, asevera. Aunque al principio, debido a los nervios, no sabia muy bien que hacer, ha pedido ayuda a un vecino que pasaba con su vehículo y han decido llamar a las autoridades. “No es algo que pase habitualmente y en mi caso espero que sea la última vez”, concluye.