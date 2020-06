Muere un empresario de Tauste al volcar el carro del que tiraba su caballo en el monte

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las causas del accidente que el pasado martes por la tarde costó la vida a J. A. R. J., un empresario de 60 años natural de Tauste que lleva varios años afincado con su familia en Tudela. Cuando se declaró el estado de alarma, el hombre se encontraba en la finca que construyó en el municipio cincovillés, en el conocido como paraje de Valdeperané. Al no poder regresar todavía a Navarra, el hombre aprovechaba las tardes para dar algún paseo a caballo por la zona. Y eso hacía el martes cuando, por causas que se desconocen, perdió el control del animal y la especie de calesa de la que tiraba le cayó encima.

Según fuentes próximas a la investigación, la voz de alerta la dio un pastor de Tauste sobre las ocho de la tarde. Previamente, a la paridera de este hombre habían llegado un par de perros de la víctima.Le extrañó que los animales andaran sueltos, por lo que se puso a buscar al dueño y terminó encontrando el remolque volcado.

El accidente se produjo a unos 20 kilómetros del casco urbano del municipio, en una zona próxima a Castejón de Valdejasa, de ahí que al operativo de rescate movilizado por el 112 le costara algún tiempo dar con el empresario. Cuando llegaron los sanitarios, lo único que pudieron hacer fue constatar su fallecimiento, ya que parece que el carro le golpeó la cabeza y murió prácticamente en el acto.

En el campo de maniobras

Las primeras pesquisas apuntan a que el vuelco del remolque pudo registrarse dentro del perímetro del Campo de Maniobras de San Gregorio, que se encuentra muy cerca de la finca de la víctima pero por donde está prohibido transitar. No se descarta que a J. A. R. J. se le cruzara algún animal que asustara al caballo y perdiera el control del carro, pero los investigadores todavía no tienen clara la causa del siniestro.

La muerte del hombre ha causado una gran conmoción entre los vecinos de Tauste, ya que, aunque hace ya bastantes años que se llevó su empresa de mantenimiento a Tudela, frecuentaba el municipio zaragozano. De hecho, su esposa pasaba estos días con él en la finca del paraje de Valdeperané.El matrimonio tiene tres hijos que también residen ahora en Navarra.

El menor herido sigue en la uci

La del martes fue una tarde desgraciada en Tauste, ya que no fue este el único accidente grave registrado. Sobre las 16.30, un chaval de 17 años chocó con su bicicleta contra un tractor de grandes dimensiones en el conocido como camino del pantano.El golpe fue tan fuerte que la víctima sufrió un traumatismo craneal y varias fracturas. Por ello, tras recibir una primera asistencia por parte de los sanitarios del 061, fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza. Según fuentes sanitarias, el joven permanecía ayer ingresado en la uci con pronóstico grave.

Cuando se produjo la colisión, la víctima –que no portaba casco– y sus dos amigos circulaban con sus bicicletas por un camino en dirección Tauste, ya que residen en el barrio de colonización de Sancho Abarca. Al parecer, el trazado confluye en el citado camino del pantano, en un cruce con bastante pendiente. La Guardia Civil no descarta que ello pudiera hacer que el chaval perdiera el control de la bicicleta y no pudiera evitar chocar contra las ruedas traseras del vehículo agrícola..