El Parque de Atracciones prepara un verano atípico y extrema las medidas de prevención

El Parque de Atracciones de Zaragoza nunca había vivido una primavera tan silenciosa, solo se escucha el piar de los pájaros. La noria no gira, las barcas no navegan y ni rastro de la bruja del tren. Los autos de choque parados y los caballitos sin galopar lo convierten en un escenario atípico. El decreto de estado de alarma aconteció en la temporada alta (de marzo a noviembre) de estas instalaciones, de hecho, solo abrieron un fin de semana, el primero de la campaña. Se prevé que los parques de atracciones vuelvan a la actividad en julio, el de la capital aragonesa posiblemente sea en la segunda quincena de ese mes, con más medidas y menos aforo.

"Esto es como empezar de cero, volver a nacer"

Hasta entonces trabajan en el borrador de un protocolo y aguardan las medidas que promulgue el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), así como el Ministerio de Sanidad. En el Parque de Atracciones de Zaragoza consultan constantemente el BOE para conocer si les atañen las actualizaciones del documento oficial. "Estamos a la expectativa y con reuniones semanales con el resto de parques de atracciones de España. De momento estamos trabajando con criterios propios", explica Jesús Morte, presidente del parque. "Esto es como empezar de cero, volver a nacer", añade Daniel Tejero, director de operaciones. Ambos señalan que están redactando un protocolo "muy exhaustivo" y que están a la espera de que una certificadora garantice que es un parque seguro ante esta crisis sanitaria.

Daniel Tejero, director de Operaciones, junto a Dream River, atracción inaugurada el año pasado. Heraldo

Desde la empresa resaltan también que se trata de unas instalaciones al aire libre y amplias – más de 97.000 metros cuadrados-, por lo se supone que el nivel de contagio es "menor o nulo". En cualquier caso, van a extremar las medidas necesarias de prevención. En el borrador que han escrito se indica que antes se subir a la atracción el operario dispensará solución hidroalcohólica a los clientes. Una vez finalizada se deberán limpiar con solución de lejía (1:502) los asideros y otros elementos de contacto, como cierres, arneses, barras de seguridad o agarres. Asimismo, las atracciones se detendrán periódicamente para reforzar la limpieza.

Se prevé que no será posible disfrutar de todas ellas, sino que se cerrarán al público aquellas donde no se pueda controlar el contacto ni las distancias. Por ejemplo, no se podrá mantener el equilibrio en la mítica Casa Magnética ni superar las pruebas del clásico barco Mississippi. Además, se analiza la apertura del laberinto de espejos. "Es un lugar donde los niños tocan los cristales y estamos estudiando cómo abrirla. En caso de que se pueda, que no es definitivo, tal vez sea con el uso de guantes", valoran. Otros de los atractivos del parque se clausurarán por condiciones higiénicas, como las Cuerdas del Dragón, el Castillo Hinchable, Bota Bota o las camas elásticas del Jumping.

Atracción de la entrada del Parque de Atracciones de Zaragoza. Heraldo

El funcionamiento del resto de las máquinas también variará, como en el Colorado Express, Dream River, la rueda de caballos, Moncayo, Quetzal, Tikal, Revolution, Ramses o Río Navajo, entre otros. En la mayoría de ellas se limitará el uso de coches o barcas a un niño. Por ejemplo, en cada góndola de las norias podrá subirse solo una persona. En otros casos se señalará dónde sentarse, ya sea en zigzag o en diagonal para garantizar la mayor distancia de dos metros entre los clientes. Estas últimas cuestiones están estudiadas al detalle con cada atracción, ya que algunos fabricantes apelan al número de usuarios. Todo ello conllevará que aumente el tiempo de ciclo, es decir, los minutos que transcurren entre que una persona entra en la atracción hasta que sale.

Las mascarillas serán obligatorias. En el supuesto que los clientes no la lleven, se podrán comprar en el recinto a precio de coste. A la entrada se suministrará gel y se controlará el aforo gracias a seis cámaras IP de doble sensor y un software que permita el recuento en pantalla y estadísticas. Además, se comprobará en directo el aforo real, el permitido y el disponible. En la actualidad el parque tiene capacidad para unas 23.500 personas, sin embargo, se reducirá un 30% para cumplir el requisito de distancia interpersonal.

"Si la norma dice dos veces al día, nosotros lo haremos cuatro"

Desde el parque señalan que se ampliará el horario de apertura del recinto para evitar aglomeraciones en el exterior, aunque la hora de inicio de las atracciones se mantenga, como es habitual a las 12.00. En el interior se van a indicar las normas con cartelería, cuñas por megafonía y se incentivará el flujo de personas en la misma dirección. Precisamente, se intensificará la desinfección de los viales con mochilas pulverizadoras y el personal de limpieza recorrerá todos los aseos constantemente. "Si la norma dice dos veces al día, nosotros lo haremos cuatro", anuncia Morte. La intensa pulcritud se asumirá también en otras zonas donde se concentre más número de personas, como en los accesos.

Entrada del Parque de Atracciones de Zaragoza, cerrado al menos hasta julio. Heraldo

En el paseo del Duque de Alba, junto a los pinares de Venecia, se señalará la fila con marcas adhesivas en el suelo con el fin que se mantenga el distanciamiento social. No obstante, la adquisición de las entradas se prepara de forma telemática y los tickets estarán fechados, aunque un tanto por cierto se dejará en taquilla para aquellos clientes que no dispongan de medios para conseguirlos 'online'.

La desinfección llegará a los puestos de juego, donde se higienizarán todos los elementos que puedan compartir contacto como las pistolas de juguete, y también a los 'stands' de frutos secos, en los que no se habilitará el autoservicio. Para evitar filas y que los clientes se expongan, también se procederá a clausurar las consignas. A todo anterior se suma la instalación de papeleras con pedal, la disposición de espacios con vallas de separación o la medición de la temperatura con termómetros a distancia.

En el borrador del protocolo se plantea que los trabajadores realicen una limpieza a conciencia de su puesto de trabajo en cada cambio de turno. A las medidas de prevención se añade el uso de mascarilla facial, guantes de vinilo y, en los empleos que están más expuestos, también pantalla facial, protector de calzado desechable y calzado de seguridad. En total se han encargado un centenar de mamparas de metacrilato, 10.000 mascarillas y 20.000 guantes. Conforme se incorpore el personal, recibirán cursillos de formación.

La repercusión económica de esta crisis sanitaria en el Parque de Atracciones es cuantiosa. Desde la dirección apuntan que se han suspendido o aplazado 80 comuniones, 25 bodas, 10 fiestas de empresa y otras celebraciones como la universitaria fiesta de San Pepe. "En total será una pérdida de unos ocho puntos del cómputo global. Se han incrementado los gastos de personal, ya que las medidas de seguridad incluyen más horas", reconocen.

La zona de hostelería

La mitad de esas pérdidas son en la parte de restauración, donde también se extremarán las medidas de prevención ante posibles contagios. El restaurante se regirá por los protocolos de hostelería, como la limitación del 50% de aforo, empleo de menaje de un uso, desinfección, mamparas o utilización de avisadores acústicos para entrega de pedidos. La manipulación de los alimentos será directamente por parte de los clientes.

Sin risas, gritos ni carreras la primavera ha continuado en el Parque de Atracciones de Zaragoza y se ultima todo para vivir un verano diferente. Hasta que eso ocurra y se abran las puertas de este mítico parque -se inauguró hace 46 años- le dan vida los frondosos y cuidados árboles. Una estampa espectacular que ha brindado la meteorología, a pesar de los malos tiempos.

