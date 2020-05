Universidad en tiempos de pandemia

Hoy empiezan los exámenes en la Universidad. No sería noticia sino fuera por las circunstancias actuales. El estado de alarma ha sido un duro revés para la comunidad universitaria, al frenar tanto la actividad docente como la investigadora. Un lujo que no podíamos permitirnos. Desde mitad de marzo la docencia se adaptó de forma urgente con más voluntad que recursos. Profesores y estudiantes fuimos conscientes de las limitaciones tecnológicas y metodológicas de la educación a distancia basada en TIC (telepresencial como dice un compañero), y las aceptamos con resignación.

Recordemos que el objetivo no es que los docentes enseñen, sino que los alumnos aprendan. Y ahora toca volver a hacer experimentos con la evaluación de ese aprendizaje. En la universidad española ha sido casi unánime la decisión de impedir la evaluación presencial. Si en docencia a distancia las herramientas y la experiencia eran escasas, en evaluación son casi nulas y a todos nos preocupa el desarrollo de los exámenes.

El próximo curso se plantea impartir parte de la docencia como telepresencial. Hablan de instalar sistemas de videoconferencia en las aulas, reducir aforos, turnos alternativos... Sinceramente yo solo veo dos posibilidades: recuperar la actividad docente normal (mejorada con las lecciones aprendidas en estos meses), y tener un plan B de educación no presencial en caso de emergencia sanitaria (y sin alternativa viable para las prácticas presenciales).

Me consta que algunos alumnos se plantean no matricularse el curso que viene para no volver a sufrir este modelo docente. Eso sin contar que algunos no podrán pagar sus matrículas al perder los trabajos estivales con los que financiaban su formación.