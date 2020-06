Azcón cifra en más de 60 millones de euros la pérdida total por el déficit de usuarios del tranvía de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza podría perder más de 60 millones de euros por el déficit de usos en el servicio del tranvía. Esta es la estimación que ha arrojado este lunes el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, que ha criticado que cuando se contrató el servicio se hicieron "previsiones fantasma" que no se están cumpliendo. La cifra que calcula el gobierno PP-Cs engloba todo el importe que debería abonar el Consistorio a la sociedad de economía mixta Los Tranvías de Zaragoza desde 2015 -cuando comenzaron los pagos- hasta 2043 -cuando finaliza el contrato-.

Este año la empresa recibirá 421.636 euros de las arcas municipales por el déficit de 2019, que fue del 13,1% frente a lo estimado en el contrato pese a que los convoyes marcaron un nuevo récord histórico de viajeros, con 27,5 millones. Para el regidor, se trata de un problema que viene "de lejos", desde que en 2011 el grupo municipal del PSOE adjudicó la obra del tranvía. "Desde hace muchos años lo venimos denunciando, se hizo una mala previsión en lo que iban a ser los usuarios", ha lamentado. "La desgracia es que tiene toda la pinta de que nos va a costar más de 60 millones de euros", ha apuntado Azcón.

En los últimos cinco años, el desfase de viajeros ha supuesto un desembolso de 2 millones de euros. El contrato establece que el Ayuntamiento deberá pagar a la empresa concesionaria el 50% de los billetes no gastados cada vez que la brecha entre la previsión de viajeros y los usuarios reales sea mayor del 10%, algo que viene ocurriendo desde 2015. "Los tranvías no daban más de sí, había muchas horas en las que estaban abarrotados y estábamos trabajando era en ver cómo era posible mejorar los tranvías para que no hubiera esa congestión", ha explicado en este sentido el alcalde.

"Haremos todo lo que podamos por solucionarlo", ha dicho Azcón, que ha hecho hincapié, no obstante, en que lo importante ahora es que los zaragozanos vuelvan a recuperar la confianza en el transporte público tras la extraordinaria situación generada por la pandemia de la covid-19. El mayor de los problemas económicos, ha insistido, es el provocado por la crisis sanitaria, que ha provocado que en la actualidad descienda hasta el 70% el número de usuarios. De hecho, en la etapa más restrictiva del confinamiento el desplome de viajeros llegó a superar el 90%.

Para ello, el 100% de los autobuses y tranvías está ya desde este lunes prestando servicio para "poner todo el esfuerzo" en que se puedan seguir respetando las distancias de seguridad. "La obsesión del Ayuntamiento es que la seguridad en el transporte público se cumpla -ha incidido Azcón-. Por eso son obligatorias las mascarillas, por eso todos los autobuses y tranvías tienen dispensadores del gel hidroalcohólico y no se puede pagar con dinero en efectivo".