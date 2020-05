Víctor Serrano: "Además de Quirón, hay otros tres grupos interesados en el futuro hospital"

El Ayuntamiento vende suelo para un hospital privado. ¿Por qué?

Necesitamos aprovechar todas las oportunidades de inversión. No apostamos por la sanidad privada, sino que queremos que la sanidad privada apueste por Zaragoza. Los gobiernos tenemos la obligación de detectar necesidades y oportunidades y por parte de grandes grupos europeos y mundiales del sector sanitario hay interés por implantarse en Europa y en España.

¿Cuántas empresas se han interesado?

El Grupo Quirón ha mostrado públicamente su interés y a lo largo de la semana que viene tengo varias conversaciones pendientes con otros grupos. Además de Quirón, hay tres grupos más interesados en el proyecto.

¿Cuáles son?

La seriedad y discreción que requieren este tipo de cuestiones hacen que no lo avance. Pero quiero dejar claro que la licitación va a tener un precio de salida mínimo, que va a fijarse en 15 millones de euros, que es la tasación de venta de suelo anterior a la pandemia. Y por otro lado, quien venga tendrá que hacer un hospital que genere empleo. No vamos a sacar una licitación del suelo para que alguien mañana especule. Eso va a quedar atado en la licitación.

¿Por qué se ha optado por la prolongación de Gómez Laguna?

Queríamos generar un suelo que fuera atractivo. No interfiere en la movilidad de los hospitales públicos y está bien conectado con la línea del tranvía y con la autovía mudéjar. Las grandes compañías sanitarias no solo piensan en los ciudadanos de Zaragoza, sino en que pueda venir gente de fuera. Podemos estar inaugurando el turismo sanitario en Zaragoza, que podrá competir con otras ciudades para traer gente que venga a recibir un tratamiento.

¿Qué tipo de hospital sería?

Hemos estudiado unos modelos de hospital del entorno de las 500 camas, dependiendo de si hay más proyectos de investigación. Y hablamos de 1.000 empleos directos y 800 indirectos. Ya hace 6 años Quirón habló de un hospital en La Romareda de 100 millones de euros. Puede ser una referencia.

¿Hace falta otro hospital?

El Gobierno de Aragón ha tenido que habilitar un hospital de campaña en la Feria de Muestras y otro en el Auditorio de Zaragoza en tiempos de pandemia. Y desde 1977 que se hizo la MAZ y desde 2007 que se construyó la Clínica Montecanal no ha habido ningún equipamiento sanitario más, ni público ni privado.

Lambán ha dicho que el proyecto "no es necesario".

El Gobierno de Aragón sabe que va a poder contar siempre con el Ayuntamiento de Zaragoza para implantar en los suelos que quiera todo aquel equipamiento sanitario que crea preciso. No preveo ningún tipo de impedimento. El presidente del Gobierno ha manifestado en más de una vez que cree en el principio de autonomía local. Los ciudadanos no nos van a perdonar que perdamos posibilidades de inversión. Cuando hace 6 años el grupo Quirón se quiso instalar en Zaragoza y el gobierno anterior no lo permitió, se fue a Madrid. El presidente Lambán ha dicho que cree en la colaboración público-privada. Y yo solo puedo compartir esas palabras.

¿Le preocupa el rechazo del PSOE municipal?

Más que preocuparme me apena, porque el PSOE defendió que la Clínica Quirón se implantase en la pastilla de La Romareda. No entiendo que lo que es útil y ayuda a la ciudad cuando el PSOE gobierna, no lo es cuando el PSOE está en la oposición.

El Ayuntamiento tenía unas previsiones de venta de suelo bastante ambiciosas. ¿Se van a poder cumplir?

No, imposible. Espero que en 2020 tengamos ingresos por venta de suelo. Nuestra obligación es ser realistas. La pandemia va a suponer que muchas de las inversiones de suelo de cooperativas de viviendas e inversores se vayan a diferir al año 2021.

Se habla ahora mucho de la ciudad de los 15 minutos. ¿Hacia dónde debe tender el urbanismo tras la pandemia?

Es un escenario idílico, porque todos tenemos las ciudades que tenemos. Pero estos modelos urbanísticos son útiles y todo avanza por la peatonalización de calles, con sentido, y la ampliación de espacios urbanos. Digo esto de con sentido porque queremos hacer las cosas bien y alguna noticia daremos en el futuro de alguna peatonalización potente.

¿Cuál sería?

Hay zonas de la ciudad, como la plaza de Salamero, en las que nos podríamos plantear con seriedad si vamos a un modelo de peatonalización potente. La plaza de Salamero necesita una remodelación. No quiero que este proyecto desaparezca del debate durante 2020 y 2021. Podría ser una ubicación perfecta para lanzar una peatonalización, respetando accesos a fincas. Queremos sacar vehículos y centrarnos en la movilidad peatonal e individual.

Usted dijo que hablar del campo de fútbol en estos momentos era «una frivolidad». ¿Queda descartada la reforma?

Queda descartado seguir avanzando en ese proyecto en este momento. La Romareda tenía todo el sentido antes y va a tener todo el sentido del mundo cuando la pandemia pase. Me gustaría ser útil para que en el futuro los equipos de gobierno que vengan, sea el actual u otros, puedan tener la oportunidad de hacer una remodelación del campo de fútbol potente y que Zaragoza pueda tener las instalaciones que se merece. No nos hemos olvidado de que hay que reformar La Romareda pero sí consideramos que ahora toca centrarnos en cosas más urgentes. Vamos a ir de la mano con el Gobierno de Aragón y tanto el Ejecutivo como el Ayuntamiento de Zaragoza ahora estamos en otras cuestiones más urgentes.

¿Se puede hablar de un plazo para el campo de fútbol?

No.

La construcción de viviendas había experimentado un ligero repunte en los últimos años. ¿Viene otro parón para el sector?

Si la pandemia pasa pronto, el agujero que va a crear será importante, pero no tan grave como la crisis de 2008. En estos momentos el sistema financiero está fuerte y el mercado inmobiliario no tiene nada que ver, está más profesionalizado. Pero si nos vamos a una crisis económica profunda, hay proyectos como los que tienen que ver con cooperativas de viviendas que podrían verse afectados.