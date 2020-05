Valdespartera estrenará un nueva pista deportiva al aire libre junto a la plaza de Ben-Hur

El barrio de Valdespartera contará con un nuevo potrero gracias a los presupuestos participativos de 2018-2019. La propuesta, realizada por un vecino de la zona, salió adelante gracias a más de un centenar de votos a favor y, tras un tiempo bloqueado, el proyecto ha vuelto a ponerse en marcha.

La nueva Instalación Deportiva Elemental (IDE) se ubicará, finalmente, en una parcela junto a la plaza de Ben-Hur, al oeste del barrio, en una zona que habitualmente se utiliza como aparcamiento durante las fiestas del pilar. “Estamos muy satisfechos porque va a ser una buena inversión para Valdespartera”, señalan fuentes municipales.

Todavía no hay una fecha exacta para el comienzo de las obras ya que el Consistorio todavía está pendiente del estudio geotécnico y la redacción del proyecto, aunque ya han adelantado que las instalaciones contarán con una pista de mini futbol, una canasta de baloncesto de tres brazos, y una zona de patinaje infantil.

“No tenemos fechas concretas. Esperamos que pueda echar a andar después del verano. El punto más complicado, que era desbloquear el proyecto, ya está”, explica Cristina García, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. El proyecto cuenta con un presupuesto de 100.000 euros.

Tampoco ha resultado sencillo elegir la ubicación más adecuada para el nuevo potrero, aunque finalmente se ha logrado llegar a un consenso entre vecinos y administración. “Tenía que ser un espacio acorde con la opinión de los vecinos. De hecho, todas las entidades del barrio pudieron aportar sus propuestas”, señala García. Finalmente, se decidió que la parcela junto a la plaza de Ben-Hur era la más idónea “tanto por la voluntad del barrio como por las posibilidades técnicas”.

El Ayuntamiento apuesta así por la actividad física al aire libre en los barrios y por una mayor variedad de actividades. “Muchas de las IDE que tenemos se están quedando obsoletas. Intentamos ir mejorándolos y adaptándolos a la nueva realidad”, apunta la concejala. Por este motivo el nuevo potrero no solo permitirá la práctica de deportes mayoritarios, como ya ocurre en el IDE Carlos Val, situado junto a la avenida de Gómez Laguna.

Y es que, Ibán Pardillos, el vecino que propuso la creación de un nuevo potrero en la zona oeste del barrio se inspiró en el ubicado detrás del colegio de Valdespartera. Este residente nunca había participado en los presupuestos participativos, pero animado por un vecino que le comentó que iba a incluir una propuesta decidió aportar la idea del potrero. “Me pareció una buena opción. Vivo enfrente del Centro de Urbanismo Sostenible y veía que en esta zona el tema deportivo está un poco cojo comparado la otra parte del barrio”, afirma. Y pese a que Pardillos no tenía “ninguna expectativa de que saliera adelante”, su propuesta recibió más de un centenar de apoyos. “Los niños que ya no hacen uso de los columpios porque son más mayores tienen que tener un sitio en el que jugar”, añade.

Desde la Asociación de Vecinos Los Montes de Valdespartera también se muestran satisfechos con el espacio elegido para ubicar el nuevo potrero. “Nos parece un buen emplazamiento”, señala Adolfo Lahoz, presidente del colectivo. No obstante, han solicitado que se realice una plantación de árboles en la zona para conseguir algo de sombra. “Esta parte del barrio tiene un impacto solar muy acusado”, comenta.

Lahoz reconoce que en esta zona “hacía falta una instalación deportiva elemental porque no había ninguna”. Con todo, las pretensiones de la asociación de vecinos de Valdespartera y de otras del Distrito Sur es ir un poco más lejos y conseguir más equipamientos. “Seguimos trabajando para contar con un centro deportivo municipal. Creemos que una cosa no sustituye a la otra, si no que son complementarias”, concluye