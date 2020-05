El pequeño comercio de Santa Isabel se digitaliza para estar más cerca de sus vecinos

La crisis del coronavirus ha llevado a los pequeños comercios a reinventarse para tratar de amortiguar el golpe económico que está suponiendo para ellos el estado de alarma. Muchos han optado por hacer repartos a domicilio, eliminar el pedido mínimo, aceptar encargos por Whatsapp y tramitar pagos por Bizum, algo que parecía impensable hace tan solo unos meses.

Al ingenio de los pequeños comerciantes se suma también la buena voluntad de algunos vecinos que, con iniciativas particulares tratan de echarles una mano. Es lo que ha ocurrido en el barrio zaragozano de Santa Isabel de la mano de Enrique Gómez, un residente que ha decidido poner en marcha una web en la que los comercios y servicios del barrio pueden anunciarse de forma totalmente gratuita. “La idea es aglutinar en la página a todo el pequeño comercio del barrio que se quiera sumar”, comenta. El portal, llamado santaisabel.online, se puso en marcha hace tan solo un par de semanas y ya son cerca de una veintena los negocios que aparecen en él.

Gómez, que se dedica al sector de las telecomunicaciones y es un gran apasionado del mundo digital se topó por casualidad con una iniciativa similar que se estaba llevando a cabo en Andalucía y decidió trasladarla hasta el barrio en el que reside desde hace 19 años. “Me pareció una idea muy buena y dije, ¿por qué no hacerlo en Santa Isabel?”, explica.

Así fue como el sitio web fue tomando forma con una única premisa: aparecer en él es totalmente gratuito. “Entiendo que a veces genere cierta susceptibilidad y se pueda pensar, ¿por qué alguien iba a hacer algo gratis?”, reconoce Gómez. Aunque en este caso, la respuesta es sencilla y tiene que ver con la solidaridad entre vecinos. “El objetivo es ayudar al pequeño comercio del barrio. Algunos han estado cerrados y han tenido que seguir pagando gastos. Están sufriendo una barbaridad”, afirma.

En estos momentos, alrededor de veinte comercios de diversa índole (academias, centros de estética, papelerías, clínicas veterinarias, tiendas de motos, etc.) forman parte de la iniciativa. “Lo que me ha sorprendido es que todavía no haya ningún bar o restaurante”, comenta Gómez, aunque lo achaca a que han podido retomar su actividad hace tan solo unos días, y a que algunos todavía permanecen cerrados.

Pescados Iglesias fue uno de los primeros negocios en formar parte del directorio online de Santa Isabel. Llevan en el barrio más de 15 años y desde que se decretó el estado de alarma han tenido que buscar nuevas fórmulas para seguir llegando a sus clientes. “Nos hemos tenido que reinventar de alguna manera. El 80% de nuestra facturación provenía de la hostelería”, comentan. Por este motivo, cuando conocieron el proyecto de Gómez a través de las redes sociales decidieron ponerse en contacto con él para dar difusión a su negocio. “Nos comentó que era algo totalmente gratuito y que hacía de manera altruista”, afirman desde la pescadería, ubicada en la avenida de Los Estudiantes.

Antes de sumarse a la plataforma, la pescadería ya decidió quitar el importe mínimo para realizar pedidos a domicilio y enviar su producto a toda Zaragoza. Así es como han intentado que la crisis generada por el coronavirus tenga un menor impacto. “De esta forma podemos cubrir gastos. En la pescadería trabajan ocho personas, y esas ocho familias pueden seguir teniendo su salario”, comentan.

El funcionamiento de la plataforma es muy sencillo. Basta con que los propietarios del comercio en cuestión contacten con el creador de la web para comentar su propuesta y facilitarle información útil como el horario de apertura, teléfono, forma de pago o dirección. En un plazo de entre uno y dos días, el comercio aparecerá en el directorio.

La intención es que santaisabel.online funcione más allá del fin de esta crisis sanitaria, y pueda convertirse en una plataforma en la que también tengan cabida los anuncios de intercambios de servicios. “En un futuro próximo, y en función de si tiene éxito o no, puede incluir acuerdos entre particulares, aunque siempre priorizando a los negocios del barrio”, concluye Gómez.