Filas y muchas dudas en la reapertura de las administraciones de lotería

Los templos de la diosa Fortuna levantan sus persianas de nuevo. Este lunes decenas de devotos de la divinidad mitológica aguardaban su turno a las puertas de las administraciones de lotería de Zaragoza; era difícil encontrar una sin fila. El historial de premios repartidos comparte cristal ahora con las estrictas indicaciones, como "aforo limitado a dos personas".

En los mostradores, el gel hidroalcohólico -medida indispensable- le ha ganado terreno a las apuestas para rellenar y a los bolígrafos, ahora en el interior de la garita. Los loteros los desinfectan, se los prestan a los clientes y después los vuelven a higienizar. Cintas en el suelo marcan el lugar donde esperar, si hay más de una ventanilla se separa con una cortina de plástico y mascarillas o pantallas cubren el rostro de los loteros. Todo para evitar un posible contagio.

Más información Últimas noticias del coronavirus | Última hora en directo

Pese a la reapertura de las administraciones, no regresan todos los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Esta semana se puede jugar al Euromillón y a la Lotería de la Primitiva y será a partir del 25 de mayo cuando vuelva el Gordo de la Primitiva y la Bonoloto. La Lotería Nacional empezará a jugarse el 11 de junio con el sorteo que quedó pendiente el 19 de marzo. "La semana que viene, que se reactivarán más juegos, esperemos que sea mejor", desean al otro lado de las mamparas.

En la administración número 22 de Zaragoza, 'Los dos patitos'. Heraldo.es

El BOE autorizó su apertura el lunes 11 de mayo, sin embargo, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) determinó retrasarla una semana más. "Podíamos abrir aquí pero, por ejemplo, en Madrid o Barcelona estaban cerradas y es un juego nacional. Hemos empezado ahora que llegamos al 72% de las administraciones", explicaba Yolanda Delgado, de 'Los dos patitos' en la calle de San Ignacio de Loyola. Como en el resto de establecimientos de estas características, el tiempo se detuvo en su interior la segunda quincena de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. "Dejamos los décimos colgados y ahí seguían", bromea Delgado, quien este lunes se sorprendió del interés del público. "El primer día de la semana siempre es de mucha afluencia y este habrá sido a un 60 o 70% de lo normal", consideró esta lotera tras la pantalla.

El primer sorteo será el de Euromillones, 19 de mayo, pero para el de la lotería nacional habrá que esperar al día 11 de junio

"Hay que explicarles que la lotería de marzo se sorteará en junio y, como quedan muchos días, no la compran todavía”

Los clientes que se acercaron no habían olvidado los precios ni tampoco al 'Jocker', pero el regreso escalonado plantea algunas dudas. "La primera jornada se ha basado en la comunicación. Hay que explicarles que la lotería de marzo se sorteará en junio y, como quedan muchos días, no la compran todavía", sostuvo José Antonio Navarro, de la administración de Santa Teresita, en la avenida de César Augusto. "También hay que contarles que no caduca ninguno, sino que se aplaza", añadió. Navarro hace cuentas y cree que en septiembre ya se podrá jugar en la fecha que señale el boleto.

Jueves, 19 de marzo. Sorteo de Lotería Nacional. >> Jueves, 11 de junio

Jueves, 11 de junio ​Sábado, 21 de marzo. Sorteo Extraordinario del Día del Padre. >> Sábado, 13 de junio

Sábado, 13 de junio Jueves, 26 de marzo. Sorteo de Lotería Nacional. >> Jueves, 18 de junio

Jueves, 18 de junio Sábado, 28 de marzo. Sorteo de Lotería Nacional. >> Sábado, 20 de junio

Sábado, 20 de junio Jueves, 2 de abril. Sorteo de Lotería Nacional. >> Jueves, 25 de junio

Jueves, 25 de junio Sábado, 4 de abril. Sorteo de Extraordinario de la Cruz Roja. >> Sábado, 27 de abril

Sábado, 27 de abril Jueves, 9 de abril. Sorteo de Lotería Nacional. >> Jueves, 2 de julio

Jueves, 2 de julio Sábado, 11 de abril. Sorteo de Lotería Nacional. >> Sábado 4 de julio

Sábado 4 de julio Jueves 16 de abril. Sorteo de Lotería Nacional. >> Jueves, 9 de julio

Jueves, 9 de julio Sábado, 18 de abril. Sorteo de Lotería Nacional. >> Sábado 11 de julio

Sábado 11 de julio Jueves, 23 de abril. Sorteo de Lotería Nacional. >> Jueves, 16 de julio

Jueves, 16 de julio Sábado, 25 de abril. Sorteo de Lotería Nacional. >> Sábado, 18 de julio

Sábado, 18 de julio Jueves, 30 de abril. Sorteo de Lotería Nacional. >> Jueves, 23 de julio

Jueves, 23 de julio Sábado, 3 de mayo. Sorteo de Lotería Nacional. >> Sábado, 25 de julio

Sábado, 25 de julio Jueves, 7 de mayo. Sorteo de Lotería Nacional. >> Jueves, 30 de julio

También se cobró algún décimo pendiente y más de una alegría se llevó alguno cuando descubrió que su apuesta, ya casi olvidada, era recompensada con 40 euros. Las limpiezas generales de estos días también han sacado a la luz primitivas caducadas: "Esta nada, que es de septiembre del año pasado".

Con la persiana abajo

"Han sido unos meses malos", manifiestaron los loteros. La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (ANAPAL) llegó a un acuerdo con la SELAE en el que se apunta la creación de una comisión que evalúe la repercusión económica de esta crisis y la búsqueda de ayudas. Además, en el mismo documento se recoge la petición del aplazamiento del cobro de la factura de la semana 11, en este caso, a pasado el verano.

"A ver si inauguramos esta semana con un premio y así alegramos Aragón"

Los loteros han vivido la vuelta con "ilusión". "A ver si inauguramos esta semana con un premio y así alegramos Aragón", soñaba Yolanda Delgado. Los parroquianos también estaban ansiosos. "La gente se alegra porque es un reencuentro después de estos meses. Somos comercios que tenemos un cliente diario y ha sido mucho tiempo sin verlos", confesaba Columna Ráfales desde su administración de la calle de Isaac Peral, 'La Herradura'. "Con nuestra apertura esperamos activar de alguna forma la economía", anheló Ráfales.

La administración de Ráfales, 'La Herradura', en la calle de Isaac Peral. Heraldo.es

En este negocio hicieron un ERTE para las dos empleadas, una fórmula que han seguido todas las administraciones con trabajadores a su cargo. En otros casos no ha sido necesario, como en el de Mari Luz Lite, que es autónoma y expende apuestas en la calle Mayor. La fila de clientes rozaba casi San Vicente de Paúl: "La primera mañana está siendo fluida, aunque no como un lunes normal porque no hay tanta gente transitando". La mayoría eran asiduos, como los que llegaron hasta la administración 'Teatro Romano', en la calle de Pedro Joaquín Soler. "Es un poco duro porque hay que explicarles muchas cosas, se han enterado de que abríamos, pero no saben qué sorteos han vuelto", decía Elena Visiedo entre consulta y venta.

Las apuestas en los estancos

En muchos estancos se comparte la venta de tabaco con el servicio de loterías y apuestas. "Todos los días venía alguien a preguntar si podían jugar. No entendían por qué los sorteos se habían suspendido si se podían celebrar a puerta cerrada. Además, decían: '¡Caramba! Con lo que se lleva el Estado del juego en este momento necesita dinero, ¿por qué no abre el juego?", expuso Ana Nuin, del estanco de Santa Engracia, en el paseo de la Independencia.

"Es verdad que la apuesta será más baja, pero tentaremos más a la suerte"

Los loteros creen que el juego se intensificará: "Es verdad que la apuesta será más baja, pero tentaremos más a la suerte". Hasta el momento no se ha solicitado ningún número relacionado con la pandemia, pero los loteros ya esperan alguna petición al hilo. En cuanto al sorteo extraordinario de Navidad se prevé normalidad: "Se recibirá en la primera semana de julio, como siempre".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.