Azcón sugiere que la desescalada no es transparente y está "politizada"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha considerado este lunes que el Gobierno de España ha conseguido "politizar" la desescalada, una cuestión que debería de basarse, por el contrario, solo en cuestiones "técnicas" tras conocer los datos y los indicadores, que a su juicio están siendo ocultados.

En el transcurso de una visita a las obras de pavimentación del reloj solar del Parque de Oriente, en Vadorrey, Azcón ha exigido al presidente de Aragón, Javier Lambán, explicaciones sobre los criterios que defiende para la desescalada, un asunto sobre el que hay, ha dicho, "bastante lío", porque parece que determinadas comunidades autónomas y ciudades superan etapas y otras no por cuestiones políticas, y eso es "un drama".

El motivo, ha recalcado, es que no se hacen públicos los informes que las comunidades mandan al Gobierno, ni los indicadores de cada zona ni los informes del Gobierno de España para autorizar el pase de fase de unas zonas u otras.

Más información La pavimentación de la plaza del gran reloj solar de Zaragoza costará 150.000 euros

Azcón le ha pedido a Lambán, en este sentido, que explique si cuando habla de diferentes velocidades en Aragón quiere decir que Zaragoza mantenga el calendario establecido y que determinadas zonas rurales puedan pasar de fase antes, algo que para el alcalde sí que puede "tener sentido", porque es "evidente" que el virus no afecta igual en pueblos pequeños que en grandes ciudades, con más concentraciones de personas en contacto y movimiento.

El alcalde ha recordado que por este motivo se ha defendido desde el principio que quizá la provincia no fuera la unidad territorial más adecuada para decidir qué territorios pasan de fase.

Ha criticado especialmente el "caos" del Gobierno de España para diseñar la desescalada, la falta de información o que "se hagan informes 'ad hoc' para determinadas comunidades".

Con información "clara y transparente" se generaría "menos polémica" al tomar decisiones que son muy importantes para el comercio, la hostelería y los autónomos.

Azcón ha estimado que "no es lógico" que él, como alcalde de Zaragoza, no conozca los indicadores por los que la ciudad pueda pasar de fase o no, y ha exigido que se tenga también en cuenta la información que el Ayuntamiento puede aportar a los diferentes ministerios.