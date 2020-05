Hoteles de Zaragoza que abren: "Queremos colaborar a poner en marcha esta economía"

Los últimos clientes una vez decretado el estado de alarma salieron el 16 de marzo y los primeros en esta fase 1 de la desescalada llegarán el próximo lunes, 18 de mayo. El hotel Santos Diagonal Plaza de Zaragoza -de cuatro estrellas y de la cadena Santos- está inmerso estos días en ultimar detalles y formar al personal en las nuevas medidas de seguridad e higiénico-sanitarias ante su inminente apertura. "Llevamos mucho trabajo de fondo. Si no hubiéramos estado haciendo el mantenimiento de estas instalaciones, habría sido imposible abrir ahora", asegura la directora del hotel, María José Cenzano, en referencia a las labores de conservación y vigilancia que han desarrollado en los dos meses que dicho establecimiento ha permanecido cerrado al público.

El Santos Diagonal Plaza es uno de los primeros hoteles en retomar su actividad en esta nueva etapa de la desescalada. Y no es previsible que se sumen muchos ya que desde la Asociación de Hoteles de Zaragoza y Provincia se ha destacado estos días que no hay intención por parte del sector de abrir en esta fase 1, en la que no está permitido habilitar las zonas comunes ni los desplazamientos entre provincias. Asimismo, hay que señalar que una quincena de establecimientos están prestando servicios esenciales durante el confinamiento por la covid-19 (entre ellos el Ilunion Romareda, que acoge desde el 10 de abril a personal sanitario y de residencias en riesgo de contagio y cuya gestión depende ahora de la DGA tras el ofrecimiento de la dirección del hotel).

176 habitaciones

Con 176 habitaciones y 352 plazas hoteleras, el Santos Diagonal Plaza va a abrir en un primer momento 44 habitaciones, es decir, el 25% de su capacidad y la intención es ir ampliando ese número en función de la demanda. "Abrimos con un cuarto de la plantilla (son 30 trabajadores en total) porque restauración, cocina y otros servicios no están permitidos y tenemos pocas reservas. Conforme vayan aumentando, iremos sacando a la gente del ERTE para que se vaya incorporando y abriendo plantas", avanza María José Cenzano, quien resalta la apuesta de la cadena por contribuir al bien general. "Nos arriesgamos porque es un riesgo e incurrimos en unos gastos, pero queremos colaborar a poner en marcha esta economía", subraya.

Su ocupación anual es del 75% y su "gran potencial" son clientes de Madrid y Barcelona junto con el turismo internacional, que tampoco van a poder recibir a corto plazo. "Hasta que no se permita el movimiento entre comunidades autónomas sabemos que vamos a sufrir. Pero, de momento, podemos acoger a clientes que vienen al polígono (Plaza)", afirma la directiva.

Desayuno de cortesía en la habitación

Además del servicio de alojamiento, cada cliente del hotel va a recibir un desayuno, embolsado e individual, de cortesía en la habitación y, al hacer el 'check in', se le entregará una mascarilla y dispondrá de unas alfombrillas para desinfectar los zapatos nada más entrar a las instalaciones, entre otras medidas. "Hemos adoptado todas las fórmulas y protocolos higiénico-sanitarios. Tenemos puntos de hidroalcohol en todas partes del hotel, que hemos señalizado. Hemos comprado epis para todos, el protocolo de limpieza de habitaciones incluye unas mochilas desinfectantes, hemos quitado todo lo superficial como es la papelería y la decoración...", enumera la directora. Sin olvidar la formación del personal del hotel porque las pautas de actuación ahora son diferentes. "Hay que mentalizarse de que hay que mantener una distancia de dos metros y no va a haber contacto directo con el cliente. Todo se lo vamos a tener que explicar con mucha delicadeza y cariño y estoy segura de que todos lo van a entender", indica.

En cuanto al futuro, Cenzano se muestra esperanzada como persona optimista que es. De ahí que pronostique que, aunque va a costar "un poco al principio", el sector se va a reactivar más rápido de lo que se piensa. "En el momento en que el cliente dé el primer paso y venza un poco ese miedo y vea que los hoteles les damos esa confianza y seguridad que a todos nos interesa".

