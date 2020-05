Libertad para el vecino de Miralbueno que atacó a otro con una pistola eléctrica

La juez dejó este viernes en libertad provisional a Carlos C. M., detenido en Miralbueno por atacar con una pistola eléctrica a otro vecino del barrio. El arrestado no negó que usara el arma ilegal, pero lo justificó diciendo que temió ser agredido por la otra persona y que "creyó" que llevaba un "cuchillo" cuando en realidad era un teléfono móvil.

El lesionado, I. S. G., recibió varias descargas, sufrió contusiones y estuvo un día hospitalizado. Según explicó a Heraldo de Aragón, esa tarde fue a acompañar a su vecino José G. C. a recoger a sus hijos, ya que ha tenido varios conflictos con Carlos C. M., actual pareja de su exmujer. De hecho, I. S. G. ya declaró contra él en un juicio por una agresión a José G. por parte de Carlos C., en la que este salió absuelto, sentencia que está recurrida.

El lesionado afirma que fue atacado por la espalda y que el agresor lo persiguió dándole descargas hasta que cayó al suelo. Allí siguió propinándole golpes y aproximándole al cuerpo el dispositivo eléctrico, pues de los que precisan contacto con la piel para transmitir la electricidad. Cuando la Policía Local llegó al lugar, encontró a I. S. G. tirado en el suelo, totalmente rígido y consciente, con lesiones en la cara y el cuello y sin poder mover la cabeza.

Por su parte, Carlos C. M. justificó su agresión diciendo que se asustó al ver a I. S. G. y que le dio la primera descarga para "defenderse". Asistido por su abogada, Xenia Cabello, añadió que es cierto que I. S. G. salió corriendo y que él lo persiguió y volvió a agredirle para quitarle el supuesto cuchillo, que luego resultó no ser tal.

Igualmente dijo en su defensa que sale de casa con este dispositivo eléctrico porque tiene "miedo", ya que mantiene conflictos con José G. C., padre de los niños de su actual novia y la situación se tensa en los intercambios de los menores. De hecho, los dos varones tienen denuncias cruzadas en el juzgado, pendientes de ser resueltas.