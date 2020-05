Tres empleados simularon el asalto a un salón de apuestas de Tarazona y robaron 12.000 euros

La Guardia Civil ha conseguido esclarecer el atraco perpetrado hace ahora casi seis meses en un salón de apuestas de Tarazona, en el que dos encapuchados armados encañonaron a un empleado con un pistola y lograron hacerse con un botín de 12.000 euros. Según informaba este martes la Comandancia de Zaragoza, tras interrogar a numerosas personas y practicar todo tipo de gestiones, los investigadores han conseguido averiguar que en el asalto estuvieron implicadas hasta siete personas: tres trabajadores del establecimiento y cuatro amigos con los que pergeñaron el plan para llevarse la recaudación obtenida aquel día.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 17 al 18 de noviembre de 2019 y fue un empleado quien llamó por teléfono al 112 para comunicar que acababa ser víctima de un robo con intimidación. Cuando llegaron los agentes de la Benemérita, esta persona les explicó que habían sido dos los individuos que habían entrado en el local armados y con el rostro cubierto. Según el trabajador, los atracadores le obligaron a abrir la caja fuerte y las máquinas de cambio de monedas, lo que les permitió hacerse con un total de 12.000 euros.

Acto seguido, los dos encapuchados abandonaron el salón de apuestas a pie. Y aunque la Guardia Civil desplegó enseguida un amplio dispositivo de búsqueda tanto en la ciudad como en sus alrededores, resultó imposible localizar a los ladrones.

A lo largo de todos estos meses, el equipo de Policía Judicial de Tarazona ha tomado manifestación tanto a los trabajadores del establecimiento como a numerosos clientes. De hecho, las explicaciones de algunos les hicieron pensar desde el principio que podría tratarse de un atraco simulado, lo que ha terminado confirmándose.

Pero averiguar la identidad de todos los implicados no ha sido sencillo, ya que no que no todos eran vecinos de la ciudad del Queiles. Según informó el Instituto Armado, los presuntos responsables del robo serían jóvenes de entre 23 y 33 años con domicilio en Tarazona, Malón, Bilbao y Tudela. Según las mismas fuentes, todos ellos fueron localizados entre los pasados días 30 de abril y 1 de mayo. Y aunque no fueron detenidos, se tomó declaración a los siete en sede policial en calidad de investigados y asistidos por sus respectivos abogados.

Como recordaba este martes la Benemérita, todo apunta a que los tres empleados del salón de apuestas y estos cuatro amigos concertaron voluntades para perpetrar el asalto y repartirse luego el botín. Al parecer, organizaron incluso visitas previas al local para que los trabajadores indicaran a sus colegas el lugar exacto donde guardaban la recaudación.

Los agentes hallaron también el arma utilizada en el robo en el domicilio de uno de los investigados. Se trata de una pistola detonadora que aparentaba ser real. La Guardia Civil les imputa un delito de simulación de delito y otro de pertenencia a grupo criminal.