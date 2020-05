La Policía detecta la llegada de billetes de 20€ falsos y explica cómo diferenciarlos

Cuidado a la hora de utilizar billetes de 20 euros, porque la Policía Nacional acababa de detectar la introducción de imitaciones que al parecer proceden de China y se venderían como objetos de colección. Según fuentes de la Jefatura Superior de Aragón, en las comisarías de la Comunidad todavía no se ha recibido ninguna denuncia por este engaño, pero creen que el desconfinamiento y la vuelta a la utilización de dinero en efectivo podrían facilitar operaciones fraudulentas.

Como se aprecia en un vídeo que ha sido distribuido a través de diferentes redes sociales, las imitaciones tienen bastante calidad, lo que hace que sea fácil confundirlas con los billetes originales si no se presta atención. Por ello, lo que la Policía aconseja a los ciudadanos es fijarse bien en el texto en inglés con caracteres de color rojo que aparece en un extremo de las falsificciones con la leyenda: "This is not legal. It is to be used for motion props".

A diferencia de las falsificaciones habituales, los autores de estas imitaciones incluyen este texto para poder alegar que advierten al usuario que no se trata de dinero legal. Sin embargo, en el momento que alguien intenta utilizar estas copias como moneda de pago estaría perpetrando un intento de engaño, por lo que sería denunciable. De ahí que desde la Policía Nacional insistan en la necesidad de estar especialmente atentos y acudir a comisaría si se detecta el fraude.