Atrapado en Colombia: "El domingo, si va todo bien, estaré en Zaragoza con el primer vuelo de repatración"

Después de un mes y medio de incertidumbre, desde su llegada a Colombia el pasado 12 de marzo, el zaragozano Ricardo Lezcano podrá volver a España tras conseguir esta semana un billete de regreso en el vuelo directo que ha puesto este sábado, 2 de mayo, la embajada española en Bogotá para repatriar a centenares de españoles atrapados por el coronavirus en el país. Según cifras del Ministerio de Asuntos Exteriores, se calcula que 350 españoles podrán coger ese vuelo de vuelta, aunque muchos se han quedado todavía fuera de la lista de pasajeros y la incertidumbre sigue siendo "tremenda" para todos ellos.

"De momento, por lo que han publicado en la web del consulado, sabemos que están mirando poner otro vuelo en las próximas semanas, pero no dan fechas... Del grupo de chat en el que estoy, que somos 125 personas, no hay ningún zaragozano más. TVE dijo que seríamos 350 personas, pero el avión más grande de Iberia es de 348 plazas. Si se respetan las distancias de seguridad, como mínimo, la mitad deberían ir vacías...", cavila este zaragozano, que consiguió este viernes un billete de autobús para salir de Medellín y llegar hasta la capital colombiana, desde donde partirá un vuelo a Madrid este sábado.

Conseguir ese billete no ha sido tarea fácil para Lezcano, que recibió horas antes de su partida la confirmación de un "salvoconducto" por parte del consulado para salir de Medellín y llegar por carretera hasta la capital colombiana. "Ahora mismo estoy en un apartamento en Medellín. Aquí son las 6.30 de la mañana. A las 16.40 saldré para el autobús, porque a las 17.00 el ministerio de Salud envía unos médicos al punto de partida para tomarnos la temperatura y comprobar que no estamos infectados", contaba ayer Lezano. Junto a él, otras 48 personas atrapadas en la ciudad de Medellín viajarán en esta ruta hasta el aeropuerto de Bogotá en cuatro autobuses distintos, para garantizar su seguridad y las medidas de distanciamiento social que ordenan los protocolos para prevenir el contagio. "Nos obligan a llevar mascarilla, gel antibacterial y guantes. El bus sale a las 18.00. Son unas 9 horas de viaje para 410 kilómetros (aquí las carreteras no son como en España), y el vuelo sale a las 12.40", contaba Lezcano.

El viaje en avión, operado por Iberia, hará el trayecto Bogotá-Madrid en aproximadamente nueve horas y media. "Está previsto que lleguemos a Madrid sobre las 5.30 de este domingo. A las 9.30 tengo el AVE a Zaragoza, así que a las 11.40, si Dios quiere, ¡llegaré a mi ciudad!", dice muy contento.

Sus planes para la vuelta

Este zaragozano, que vive en Utebo, viajó a Colombia el pasado mes de marzo para resolver unas gestiones administrativas que tenía pendientes en el país, donde estuvo trabajando seis años para una empresa de Zaragoza. Ahora se encuentra en el paro y regresa a España con el deseo de reunirse con los suyos, pero también de encontrar trabajo. "Lo más importante para mí ahora mismo es estar en casa, pero me encantaría, si se puede, ver a mis hijos o reunirme con mis padres", añade. En el plano laboral, Lezcano espera comenzar a trabajar "en breve" para una empresa aragonesa con la que mantiene contacto. "Me dedico a la exportación y ese sector es uno de los pocos que no van a sufrir tanto con esta crisis en España...", asegura.

Hasta llegar a Bogotá, él y el resto de pasajeros que vayan a coger ese vuelo de regreso a España deberán llevar encima sus propios alimentos, pues asegura que todo el comercio está cerrado y hasta que suban al avión no tendrán opción de comprar nada para comer. El vuelo en cuestión, del que posee un billete electrónico y una confirmación de reserva tras efectuar el pago, le ha costado 800 dólares (unos 728 euros). "Cuando lo cogí había tres precios: 400 para viajar en 'clase turista', 500 en 'turista premium' y 800 en 'business'. Cuando me llamaron a mí, sólo quedaban plazas en esta última, así que apoquiné los 800 dólares para poder volver a casa", concluye Lezcano, que tiene pendiente recuperar también el vuelo que le fue cancelado el pasado mes de abril, con la compañía Avianca. Según señala, la aerolínea en este caso no devuelve el dinero, pero sí le ofrece un bono por el mismo precio del billete que compró para gastarlo en el plazo de un año, cuando pase todo.