Zancadas hacia una nueva normalidad

Zaragoza ha madrugado para reencontrarse consigo misma, con ese paisaje de lo más corriente que hoy resulta excepcional. La capital aragonesa, como tantas otras ciudades, aguardaba impaciente el primer gran retorno a las calles tras mes y medio de confinamiento. Los deportistas más inquietos han desayunado con luz artificial, para que el amanecer alumbrase después las primeras zancadas hacia la llamada nueva normalidad.

El caminar despacioso de las calles céntricas (paseo de la Independencia, Don Jaime I, el Coso…) aceleraba en dirección a la periferia. Por la Ribera del Ebro se contemplaban hileras de corredores que avanzaban con una mirada distinta, exploradora. Los ciclistas custodiaban el recorrido por la zona de la Expo, en busca de familiares o amigos; de esa reunión fugaz que, cuando se producía, respetaba las distancias de seguridad.

Cada carrera, cada adelantamiento, declaraba prudencia pero no miedo. Las aglomeraciones de determinados puntos se solventaban con cautela. No ha habido colapsos ni escenas como las que hace solo una semana, con la salida de los menores de 14 años, llegaron a alarmar. Los ciudadanos han mostrado un comportamiento ejemplar en el arranque de la mañana. Unos (los mayores, por lo general) con mascarilla; otros, sin ella. Pero casi siempre acatando las medidas impuestas.

La plaza del Pilar o las riberas del Ebro tienen este sábado una cara diferente a la de los últimos días. Decenas de deportistas y adultos, en pareja o de forma individual, han salido a la calle de 06.00 a 10.00 en el primer día del desconfinamiento.

“En el recorrido que yo he mantenido, por Cesáreao Alierta y Miguel Servet, por donde las aceras son más estrechas, la gente ha seguido las normas con minuciosidad. No he visto a nadie que cometiese irresponsabilidades”, explicaba Carlos Lasala, corredor habitual, antes de entrar en uno de los establecimientos de Frutos Secos El Rincón para comprar desayuno. “Es una rutina que siempre seguía antes del confinamiento”, añadía, mientras en la tienda se repartían mascarillas a los clientes que lo solicitaban.

Está previsto que el Ayuntamiento distribuya un total de 100.000 a lo largo de la jornada, de las que 54.000 se repartirán en los puntos de Frutos Secos El Rincón y de Martín Martín que abrirán sus puertas. Además, la Policía Local repartirá otras 8.000 en las calles peatonalizadas, mientras que Bomberos y Protección Civil harán los propio con 30.000 unidades en las grandes áreas de paseo y recreo, como las riberas o los principales parques de la ciudad.

Sin embargo, a primera hora del sábado eran más los que no la usaban. “Casi todos los corredores con los que me he encontrado iban sin mascarilla”, advertía Carlos Espinosa, a quien la declaración del estado de alarma le sorprendió opositando para bombero. “Por el Parque Grande, entre las 8.00 y las 9.00, he visto un movimiento similar al de cualquier día anterior al confinamiento”, añadía, coincidiendo con la opinión que Marcos Clavero ha ofrecido de la zona del Canal Imperial.

“Me he cruzado con mucha gente, pero sin grandes aglomeraciones. Casi todo el mundo mantenía las distancias”, valoraba Clavero, tras completar un itinerario por Aragonia, el puente de Valdefierro y la clínica Montecanal que ha finalizado a las 10.00, hora de cierre de la primera franja establecida para la práctica deportiva o los paseos en localidades de más de 5.000 habitantes.

Entre las 10.00 y las 12.00, será el turno para los mayores de 70 o personas dependientes con cuidador, que también podrán salir de 19.00 a 20.00. Por su parte, los menores de 14, hasta un máximo de tres y con un adulto, disfrutarán del intérvalo que va de 12.00 a 19.00, antes de que los ‘runners’ puedan volver a las calles de 20.00 a 23.00.

