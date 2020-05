"El coronavirus nos ha cogido a los Bomberos de Zaragoza preparados"

¿Cómo afronta semejante crisis un jefe de Bomberos?

Comentaba el otro día con el alcalde que es curioso que el servicio de Bomberos de Zaragoza tuvo un cambio radical con otro Corona, el hotel. Al margen de casualidades, ahora el coronavirus nos ha cogido preparados. Empezamos a principios de febrero elaborando protocolos por si aquello que por aquel entonces pasaba en China terminaba llegando.

¿Por ejemplo?

Definimos diferentes niveles de activación dentro del servicio en caso de que la situación fuera a más. Además, dimos formación de reciclaje sobre cómo equiparse con trajes de protección. La labor de un jefe de servicio es intentar adelantarnos a lo que nos pueda venir. Una vez hablando con un político le puse tan al límite lo que quería planificar que me dijo si también iba a planificar que se cayera el cielo. Le dije que sí, porque como no se va a caer, todo lo demás lo tendré previsto.

¿Qué niveles se establecieron y en cuál se encuentran ahora?

Diseñamos siete, pensando que nunca llegaría, y ahora estamos en el cinco, el cual implica dividir nuestro propio servicio en grupos de contagio lo menores posibles. Los cuatro parques operativos trabajan de forma independiente e intentamos que no se crucen en los servicios. Luego, dentro de cada parque, hay seis turnos de trabajo. El saliente no coincide en ningún momento con el entrante y en ese periodo de relevo se deja el parque totalmente esterilizado.

¿Qué supondría llegar a los siguientes niveles?

El siguiente es el seis. Entonces se aplican periodos de catorce días de cuarentena por turnos. El nivel siete implica que se merma tanto la plantilla que empezamos a repescar a la escala auxiliar, que a los 55 años dejan de ir a actividades de riesgo. Son bomberos a los que les costaría poco volver a la percha, al incendio activo. Si la cosa siguiera poniéndose complicada, podríamos recuperar a los jubilados, esto ya sería nivel ocho, casi cuando se caiga el cielo.

¿Cómo han variado los siniestros con el confinamiento?

Se nota que la gente ya no conduce tanto, los accidentes han bajado. Por contra, está habiendo más servicios para auxiliar a víctimas en su casa, y también a personas que por desgracia ha habido que ir a abrir la puerta porque hacía días que no se les oía.

¿Qué labores de lucha contra el virus está asumiendo Bomberos?

Comenzamos con la formación propia y a otros colectivos como la Policía Local. Además, colaboramos en la puesta en marcha de los hospitales de campaña del Auditorio y de la Feria, haciendo los planes de intervención de emergencia, dando formación a los trabajadores y preparando a nuestra propia gente por si a la desgracia del coronavirus se sumara un incendio u otra incidencia.

También han vuelto a hacer gala de su faceta solidaria.

El personal de bomberos es muy voluntarioso, siempre quiere más. Hace unas semanas, una empresa de Huesca hacía unas pantallas que requerían de un montaje. Se puso con ello el personal del Museo del Fuego y lograron terminar 400 máscaras que fueron repartidas. Ahora estamos con otra remesa y con unas batas de material plástico que también están colaborando… Siempre intentamos echar una mano en nuestro escaso tiempo libre.

¿Han tenido que adquirir equipamiento específico para hacer frente al virus?

Nosotros tenemos una ventaja, como no hay dos siniestros iguales, tenemos una gran capacidad de adaptación. Cuando hubo que conseguir mascarillas FFP2, ya empezaba a haber problemas de suministro y si se conseguía alguna, la prioridad era los servicios sanitarios. Pero en el caso extremo de no tener ninguna, nosotros contamos con equipos de respiración autónoma con aire comprimido que son los que usamos en los incendios. Además, está la opción de utilizarlas con un filtro. O las que usan los pintores, que los llevan enroscados. Nos hemos buscado la vida y por suerte no hemos llegado a estar saturados.

¿Cómo está la plantilla en el aspecto moral?

Es algo que hemos tenido que gestionar. Hemos tenido casos de coronavirus en el servicio y hemos dado charlas explicando la situación a todos los turnos. La gente, mayoritariamente, está con moral y tirando del carro, pero detrás, cada uno tenemos una familia, y saber que lo que pueda ocurrir en el trabajo te lo puedas tener que llevar a casa es muy duro, hay que comprender a quien se le ha hecho más difícil. Se ha localizado a esas personas y se ha hecho lo necesario para que estuvieran como uno más de nosotros. La plantilla ha estado a la altura.