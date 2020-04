Zaragoza y Huesca reabrirán los parques a partir de este domingo para facilitar las salidas del domicilio a los menores

Los parques públicos de Zaragoza reabrirán sus puertas este domingo para facilitar las condiciones impuestas para las salidas autorizadas de menores de 14 años por parte del Gobierno de España. En dicha Orden, publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado, se recoge que "se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se respete el límite máximo de un kilómetro con respecto al domicilio del menor".

En esta Orden se recalca que "no estará permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre, así como a instalaciones deportivas". En este sentido, tanto la contrata de mantenimiento de los Parques y Jardines como la propia Policía Local han comprobado durante este sábado que estos parques infantiles estén cerrados y correctamente señalizados para que no quepa ninguna duda de que no pueden ser usados. Los parques se abrirán con el fin de ofrecer más espacio público, y garantizar así suficiente espacio de seguridad entre las personas, de manera que los menores acompañados y sus acompañantes puedan salir de sus domicilios en las condiciones más adecuadas.

Desde el Consistorio se hace, no obstante, "un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad a toda la ciudadanía, para que en todo momento se sigan respetando las instrucciones derivadas del estado de alarma decretado por el Gobierno de España, tal y como están haciendo mayoritariamente hasta ahora los vecinos de la ciudad"

El Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado refuerzo de la vigilancia para que no se produzca un mal uso de estos espacios.

Misma medida en Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha informado de que los parques públicos de Huesca se abrirán a partir de este domingo, pero las zonas de juego infantiles permanecerán precintadas. El Ayuntamiento cumple así con la nueva medida establecida por el Gobierno central dentro del estado de alarma a través de la cual se permite realizar una salida controlada y voluntaria de la población infantil.

La entrada a los parques para los propietarios de mascotas sigue estando completamente prohibida.

¿Cómo será la salida de los menores de este domingo?

Tal y como recoge la Orden del Gobierno de España, podrán salir los menores de 14 años. No pueden hacerlo los menores que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario por diagnóstico de covid-19, ni los menores que se encuentren en cuarentena. Los niños saldrán a su paseo acompañados siempre por una persona adulta responsable. Tal y como se indica en la Orden ministerial, se permitirá la salida de un adulto responsable con hasta tres niños. La persona adulta acompañante será responsable de que se cumplan las condiciones y limitaciones propuestas.

Se puede salir durante un tiempo máximo de una hora, una vez al día, hasta una distancia máxima de un kilómetro del domicilio del menor (incluyendo espacios naturales y zonas verdes autorizadas). No estará permitido el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre (toboganes, columpios), así como a instalaciones deportivas.

Se puede salir entre las 9:00 de la mañana y las 21:00 de la noche y debe mantenerse una distancia interpersonal con terceros de aproximadamente 2 metros.