El gobierno plantea la creación de una comisión por el futuro de Zaragoza

El gobierno PP-Cs quiere planear las medidas a implementar tras el fin del estado de alarma de cara a conseguir rebajar el impacto de la crisis económica que vendrá a consecuencia de la pandemia del Covid-19. Para ello, propone la creación de una comisión extraordinaria por el futuro de Zaragoza en la que se contará con la presencia de representantes de todos los grupos políticos y de las entidades más afectadas. Su constitución se debatirá en el próximo pleno del 30 de abril, al que los partidos al frente del Ayuntamiento también llevarán una moción para aprobar las propuestas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al Gobierno central para que flexibilice sus criterios económicos.

Según ha explicado este viernes la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Sara Fernández, en rueda de prensa telemática junto a la concejal de Hacienda y portavoz del grupo popular, María Navarro, la comisión tendrá la función de analizar las consecuencias económicas y sociales y emitir, desde la "unidad" y el "consenso" un dictamen con las medidas a adoptar. "Es más necesario que nunca que vayamos de la mano", ha indicado Fernández en este sentido. Por eso, piden "dejar atrás cualquier interés partidista o de búsqueda de votos" para alcanzar un Pacto por el Futuro de Zaragoza. No obstante, ha recordado, los pasos a seguir estarán condicionados por el marco jurídico que determine el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las condiciones que devengan de la futura desescalada para salir son garantías de seguridad del confinamiento.

La comisión estará constituida por un presidente -designado por el alcalde, Jorge Azcón-, dos concejales de cada grupo político municipal y un secretario. Además, se podrá convocar a representantes de entidades o asociaciones que estén sufriendo o vayan a sufrir consecuencias directas por la situación que atraviesa el país (hostelería, comercio, autónomos o pymes, entre otros) para, según reza la moción, "escuchar su parecer o recibir un informe de un tema concreto". La comisión deberá finalizar sus trabajos en el plazo de un mes, prorrogable si se acuerda de antemano.

Ayudas económicas

El Ayuntamiento de Zaragoza arrastra ya pérdidas de 63 millones de euros que se incrementan cada día a causa de esta crisis sanitaria sin precedentes y plagada de incertidumbre que está asolando a todo el país, y por ello la coalición PP-Cs urge la concesión de ayudas económicas por parte de Gobierno de Aragón, el Gobierno de España y la Unión Europea. "Creemos que la situación necesita que se haga un trato especial a entidades en situación vulnerable, como es este caso", ha señalado al responsable de Hacienda, María Navarro.

En este sentido, el gobierno presentará una moción para aprobar en el pleno las medidas económicas propuestas por la FEMP que piden una mayor flexibilidad económica. En caso contrario, las arcas municipales se quedarán sin liquidez y "la situación de aquí a unos meses será insostenible", ha indicado Navarro. Entre estas medidas destacan el poder disponer del total de los remanentes de tesorería, el adelanto de las transferencias anuales del Estado -unos 250 millones de euros en el caso del Consistorio zaragozano- o o el acceder sin intereses a los préstamos ICO.

También se pedirá la creación de un fondo de reactivación económica y social para los ayuntamientos y que se les autorice a acometer gastos en áreas en las que ahora no tienen competencia. "Solo con ese marco podremos tomar medidas responsables, de sentido común y directas para proteger a los sectores económicos vulnerables que llaman a la puerta de este Ayuntamiento -ha insistido Navarro-. No nos pueden estar pidiendo que ayudemos en la desescalada cuando no nos han dado nada, cero euros".

